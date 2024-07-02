Украинские элеваторы будут страховать от военных рисков

Компания KMZ Industries заключила партнерское соглашение с ведущей страховой компанией Украины ARX о предоставлении услуг по страхованию элеваторных комплексов от военных рисков.

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Как сообщает прессслужба KMZ Industries, предложенная услуга страхования позволяет владельцам элеваторов получить финансовое возмещение в случае повреждения или уничтожения имущества в результате военных действий, в том числе ракетных обстрелов, атак БПЛА и падения их обломков.

Услуга "Страхование имущества от военных рисков", предоставляемая ARX, предусматривает покрытие потери или повреждения застрахованного имущества исключительно в результате прямого и/или опосредованного воздействия от ракет, БПЛА любых типов, летательных боеприпасов, средств противовоздушной и противоракетной обороны, любых их обломков.

Годовая плата за страхование рассчитывается индивидуально, с учетом месторасположения, площади и стоимости имущества.

Из-за войны агросектор Украины понес более $80 млрд убытков

Согласно данным исследования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор понес огромные убытки из-за российского вторжения, которые по состоянию на февраль 2024 года оцениваются более чем в $80 млрд.

Потери включают уничтоженную агротехнику на сумму $5,8 млрд, ущерб от потери готовой продукции на $1,97 млрд и повреждение зернохранилищ на $1,8 млрд. Ущерб в сфере животноводства, аквакультуры и рыболовства также значительный.

Общие экономические потери, включающие недополученный доход и рост себестоимости, достигли $69,8 млрд. Снижение производства в растениеводстве повлекло за собой потери на $35,1 млрд, а животноводстве - $5,6 млрд.

Ранее в результате обстрелов страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры Дуная пострадали активы крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в мире "Кернел".

Также в результате атаки страны-агрессора РФ в порту Измаил 23 августа было уничтожено 13 тыс. тонн зерна. Также разрушены складские помещения филиала "Бессарабская" агрохолдинга "НИБУЛОН".

Кроме того, в марте 2024 года российские военные осуществили ракетные обстрелы гражданских производственных объектов группы компаний "Укрлендфарминг" в Днепропетровской области, что привело к полному уничтожению инфраструктуры элеватора.