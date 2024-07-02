Українські елеватори страхуватимуть від воєнних ризиків

Компанія KMZ Industries уклала партнерську угоду з провідною страховою компанією України ARX щодо надання послуг зі страхування елеваторних комплексів від воєнних ризиків.

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Як повідомляє пресслужба KMZ Industries, запропонована послуга страхування дозволяє власникам елеваторів отримати фінансове відшкодування у разі пошкодження або знищення майна внаслідок воєнних дій, зокрема ракетних обстрілів, атак БПЛА та падіння їх уламків.

Послуга «Страхування майна від воєнних ризиків», яку надає ARX, передбачає покриття втрати або пошкодження застрахованого майна виключно в результаті прямого та/або опосередкованого впливу від ракет, БПЛА будь-яких типів, літальних боєприпасів, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, будь-яких їх уламків.

Річна плата за страхування розраховується індивідуально, з урахуванням місця розташування, площі та вартості майна.

Через війну агросектор України зазнав понад $80 млрд збитків

Згідно даних дослідження Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зазнав величезних збитків через російське вторгнення, які станом на лютий 2024 року оцінюються у понад $80 млрд.

Втрати включають знищену агротехніку на суму $5,8 млрд, шкоду від утрати готової продукції на $1,97 млрд та пошкодження зерносховищ на $1,8 млрд. Збитки у сфері тваринництва, аквакультури та рибальства також значні.

Загальні економічні втрати, що включають недоотриманий дохід і зростання собівартості, сягнули $69,8 млрд. Зниження виробництва в рослинництві спричинило втрати на $35,1 млрд, а тваринництві - $5,6 млрд.

Раніше внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи найбільшого виробника та експортера соняшникової олії у світі "Кернел".

Також внаслідок атаки країни-агресора РФ у порту Ізмаїл 23 серпня було знищено 13 тис тонн зерна. Також зазнали руйнувань складські приміщення філії "Бессарабська" агрохолдингу "НІБУЛОН".

Крім того, у березні 2024 року російські військові здійснили ракетний обстріл цивільних виробничих об'єктів групи компаній "Укрлендфармінг" у Дніпропетровській області, що призвело до повного знищення інфраструктури елеватора.