В Україні попит на будівництво нових елеваторів невеликий — Ігор Шевченко

Серед виробників агропродукції зараз існує певний попит на власні ємності для зберіганння, але він не дуже великий. Про це розповів в інтерв'ю виданню Delo.ua співвласник та генеральний директор зернотрейдингової компанії Tesslagroup Ігор Шевченко.

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"Більш багаті будують залізні силоси, інші будують склади або ангари. Попит існує, але він не дуже великий, судячи по тому, як нам активно телефонують і пропонують побудувати нові сховища. Ще до великої війни ми придбали декілька ділянок під елеватори, і поки нічого не будуємо, тому що це досить дорого. А ризикувати грошима ми зараз не готові",— уточнив Ігор Шевченко.

За його словами, психологія українських аграріїв така, що вони хочуть все зерно тримати у себе. Це іноді призводить до псування товару через відсутність елеваторного досвіду, але це їхнє право — зберігати і контролювати свій товар.

"Я би на місці виробника торгувався з елеваторами. Цей ринок готовий давати знижки і пільгові умови на зберігання та прийомку продукції. Зовсім не обов'язково будувати для себе. Наша компанія порахувала, що зараз будівництв силосу на 5-7 тис. тонн коштує $100 за тонну ємності, тобто $500-700 тис. лише за металеву "банку". З механізацією і конвеєрами це буде вже $120-150/тонна, а з сушаркою вийде ще дорожче",— зазначає керівник Tesslagroup.

Більше про елеваторні послуги, вартість сушіння зерна і візити ТЦК до елеваторників читайте в інтерв'ю з Ігорем Шевченко: "наш аграрій хоче тримати зерно у себе, це така національна риса характеру".

Холдинг Tesslagroup працює як система торгово-логістичних хабів, займається зернотрейдингом, доставкою, зберіганням та доробкою сільгоспкультур. Компанія розпочала свою діяльність в 2006 році на території АР Крим та Херсонської області, до повномасштабного вторгнення входила до ТОП-10 українських бізнесів з найбільшими елеваторними потужностями.

До її активів входить 11 елеваторів ємністю одночасного зберігання в 580 тис. тонн, тоді як до війни цей показник наближався до 1 млн тонн.

Наслідки російської агресії Tesslagroup відчула вдвічі: у 2014 році через окупацію Криму втратила контроль над трьома елеваторами, а в 2022 році в тимчасову окупацію потрапило дев’ять елеваторів на Півдні та Сході.