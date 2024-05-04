НБУ розширив перелік ознак небездоганної ділової репутації

Національний банк розширив перелік ознак небездоганної ділової репутації в Положенні про ліцензування банків, які застосовуються до власників істотної участі в банку, керівників банку, очільника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що згідно з оновленим переліком репутація особи визнається небездоганною в разі:

набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі;

обіймання особою посади та/або перебування особи в трудових відносинах, та/або надання особою послуг відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор;

обіймання особою посади в органі управління юридичної особи, яка володіє прямо та/або опосередковано часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі.

Як повідомляє регулятор, зміни набирають чинності з 4 травня 2024 року.

"Національний банк напрацьовує концепцію подальших наглядових дій стосовно піднаглядних банків і небанківських фінансових установ, чиї власники, попри військову агресію РФ проти України та постійну комунікацію регулятора, продовжують вести бізнес у РФ/РБ", - підкреслили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Зауважимо, кількість учасників небанківського фінансового ринку у березні 2024 року зменшилась до 1056, на ринку з'явилися два нових гравці та шість - залишили ринок. Кількість банків залишилася незмінною – 63.