НБУ расширил список признаков небезупречной деловой репутации

Национальный банк расширил перечень признаков небезупречной деловой репутации в Положении о лицензировании банков, применяемых к владельцам существенного участия в банке, руководителях банка, руководителя подразделения внутреннего аудита, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что согласно обновленному перечню репутация лица признается небезупречной в случае:

приобретение лицом прямо и/или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами доли в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре;

занимание лицом должности и/или пребывания лица в трудовых отношениях, и/или предоставление лицом услуг в соответствии с гражданско-правовым договором юридическому лицу, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор;

занимание лицом должности в органе управления юридического лица, владеющего прямо и/или косвенно долей в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре.

Как сообщает регулятор, изменения вступают в силу с 4 мая 2024 года.

"Национальный банк нарабатывает концепцию дальнейших надзорных действий в отношении поднадзорных банков и небанковских финансовых учреждений, чьи собственники, несмотря на военную агрессию РФ против Украины и постоянную коммуникацию регулятора, продолжают вести бизнес в РФ/РБ", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элайенс" (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Отметим, количество участников небанковского финансового рынка в марте 2024 года уменьшилось до 1056, на рынке появились два новых игрока и шесть – покинули рынок. Количество банков осталось неизменным – 63.