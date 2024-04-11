На рынке небанковских финуслуг в марте появились два новых игрока, а шесть – покинули рынок

Количество участников небанковского финансового рынка в марте 2024 года уменьшилось до 1056, на рынке появились два новых игрока и шесть – покинули рынок. Количество банков осталось неизменным – 63.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что из реестра исключены две финансовые компании и два ломбарда принудительно, в то же время два кредитных союза исключены по инициативе заявителя. Также в реестр включены два страховых брокера.

"В течение марта шестерым учреждениям – двум финансовым компаниям, двум ломбардам и двум кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений). Еще шестерым финансовым компаниям Национальный банк согласовал сужение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг", - отметили в НБУ.

Кроме того, согласно новым требованиям законодательства, Национальный банк в течение марта переоформил лицензии:

70 ломбардам и 469 финансовым компаниям (из них 10 финансовым компаниям переоформлены лицензии на торговлю валютными ценностями, на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме);

5 лизингодателям (5 юридических лиц-лизингодателей, получивших статус финансового учреждения);

96 кредитным союзам (на осуществление деятельности кредитного союза: 79 стандартных и 17 упрощенных).

"По состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали 589 финансовых компаний (в феврале было 586), 86 страховщиков non-life (количество не изменилось), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 123 ломбарда (было 125), 127 кредитных союзов (было 129), 5 лизингодателей (было 10), 39 страховых брокеров (было 37), 74 коллекторских компании (количество не изменилось)", - проинформировали в НБУ.

Также на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 21 небанковскую группу (количество не изменилось).

На платежном рынке действует 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют предоставлятели финансовых платежных услуг, среди них 20 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 40 коммерческих агентов (было 36) и 36 технологических операторов платежных услуг (было 35).

В марте в Национальный банк поступило 369 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей составило 190, банков – 37, кредитных союзов и коллекторов – 36, операторов платежных услуг – 2, страховщиков – 104.

Напомним, по состоянию на 01.01.2024 счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском поставщике платежных услуг. Их общее количество достигло 185,1 млн. шт.

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