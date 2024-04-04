НБУ планирует обновить требования к страховщикам (перестраховщикам)-нерезидентам

Национальный банк Украины разработал и выносит на публичное обсуждение документ, устанавливающий критерии для страховых компаний-нерезидентов, желающих проводить страховую деятельность в Украине.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Этот документ был создан для того, чтобы претворить в жизнь требования закона Украины "О страховании". Он предполагает, что финучреждение:

Будет иметь рейтинг финансовой надежности (стабильности) на уровне не ниже инвестиционного, присвоенного международным рейтинговым агентством. Это "В+" (AM Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Великобритания).

Будет заниматься перестраховочной деятельностью без необходимости соответствовать указанным критериям рейтинга, если компания отвечает определенным требованиям закона о страховании и имеет не менее трех лет опыта в сфере страхования (перестрахования).

В НБУ подчеркнули, что эти нормы будут применяться как к страховщикам-нерезидентам, так и к перестраховщикам-нерезидентам, с которыми страховые компании и посредники имеют право заключать договорные отношения.

При выполнении страховщиками-нерезидентами всех требований операции по заключенным с ними договорам будут подлежать налогообложению на льготных условиях.

После утверждения проекта утратит силу распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, от 11 июля 2013 г. №2262 (с изменениями).

Национальный банк принимает замечания и предложения к проекту до 25 апреля 2024 года включительно.

Добавим, что 16 февраля НБУ внедрим дополнительные требования к деятельности страховщиков, кредитных союзов, а также поставщиков финансовых услуг, торгующих наличной валютой. В частности, страховщикам устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды приемлемых активов, учитываемые для выполнения нормативов.