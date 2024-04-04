НБУ планує оновити вимоги до страховиків (перестраховиків)-нерезидентів

Національний банк України розробив і виносить на публічне обговорення документ, що встановлює критерії для страхових компаній-нерезидентів, які бажають провадити страхову діяльність в Україні.

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Про це повідомляється на сайті регулятора.

Цей документ був створений для того, аби втілити в життя вимоги закону України "Про страхування". Він передбачає, що фінустанова:

Матиме рейтинг фінансової надійності (стабільності) на рівні не нижче за інвестиційний, присвоєний міжнародною рейтинговою агенцією. Це "В+" (A.M. Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Велика Британія).

Займатиметься перестрахувальною діяльністю без необхідності відповідати зазначеним критеріям рейтингу, якщо компанія відповідає певним вимогам закону про страхування та має не менше трьох років досвіду в сфері страхування (перестрахування).

В НБУ наголосили, що ці норми будуть застосовуватися як до страховиків-нерезидентів, так і до перестраховиків-нерезидентів, з якими страхові компанії та посередники мають право укладати договірні відносини.

При виконанні страховиками-нерезидентами всіх вимог, операції за укладеними з ними договорами підлягатимуть оподаткуванню на пільгових умовах.

Після затвердження проєкту втратить чинність розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 липня 2013 року №2262 (зі змінами).

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 25 квітня 2024 року включно

Додамо, що 16 лютого НБУ впровадим додаткові вимоги до діяльності страховиків, кредитних спілок, а також надавачів фінансових послуг, які торгують готівковою валютою. Зокрема, для страховиків установлюються додаткові обмеження на окремі види прийнятних активів, що враховуються для виконання нормативів.