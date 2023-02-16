НБУ запровадив додаткові вимоги до страховиків: виконувати нормативи стане важче

Національний банк України впроваджує додаткові вимоги до діяльності страховиків, кредитних спілок, а також надавачів фінансових послуг, які торгують готівковою валютою.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, зміни передбачені постановою його правління №8 від 15 лютого. Зокрема, для страховиків установлюються додаткові обмеження на окремі види прийнятних активів, що враховуються для виконання нормативів.

Так, для усіх страховиків тепер не будуть враховуватися в якості таких активів земельні ділянки (крім тих, на яких розташовані будівлі, які використовуються самим страховиками для операційної діяльності), а також уся нерухомість на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Для майнових страхувальників додатково виключено житлову нерухомість.

"Такий крок спрямований на нівелювання фактів завищення вартості нерухомості, а також зменшення у структурі прийнятних активів страховика обсягу нерухомого майна як низьколіквідного активу", - кажуть в НБУ. Там зазначають, що рішення прийняте "для забезпечення фінансової стабільності".

Водночас регулятор пом’якшив вимогу до страховиків стосовно нерухомості, придбаної до 24 лютого 2022 року та втраченої, пошкодженої або знищеної внаслідок негативного впливу військової агресії РФ проти України, розташованої на окупованих територіях чи територіях активних бойових дій.

Це стосується випадків, коли наявність такого майна спричинила невиконання страховиком нормативів: НБУ тоді не застосовуватиме до таких компаній заходи впливу.

Виконання нових вимог до прийнятних активів страховики мають забезпечити до 30 червня. У разі порушення нормативів з цієї дати Нацбанком можуть бути застосовані заходи впливу.

Додатково для страховиків пропонується уточнити порядок розрахунку складових нормативів. Визначено, що розрахунок складових нормативів має здійснюватися відповідно до даних регуляторної звітності, установлених правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до НБУ від 25 листопада 2021 року.

Стосовно ж інших надавачів фінпослуг регулятор "з метою посилення нагляду та недопущення негативних тенденцій на ринку кредитної кооперації" уточнив, що заходи впливу не застосовуються до кредитних спілок лише в разі, якщо відповідні порушення спричинені впливом агресії РФ проти України.

Також регулятор передбачив використання в своїй роботі щодо небанківських установ нового переліку територій бойових дій та тимчасово окупованих РФ територій, який затверджується Міністерством з реінтеграції окупованих територій.

Крім того, НБУ визначив особливий порядок тимчасового припинення діяльності надавачів фінпослуг, що торгують готівковою валютою, або їх відокремлених чи структурних підрозділів на період перебування таких надавачів, їх підрозділів на території бойових дій або тимчасово окупованих територіях.