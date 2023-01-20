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Київ виключили з територій можливих бойових дій
Міністерство з реінтеграції окупованих територій наказом №14 від 13 січня виключило Київ з переліку територій можливих бойових дій. Про це йдеться у повідомленні відомства.
Відповідну зміну внесено до переліку територій бойовиї дій та російської окупації. Наказ був зареєстрований Міністерством юстиції 16 січня.
Нагадаємо, що згаданий перелік в оновленій формі було затверджено 22 грудня після того, як Кабінет міністрів 6 грудня прописав, як саме має тепер відбуватися його формування.
Згідно документу, Київ з 24 лютого до 10 серпня 2022 року класифікувався як територія активних бойових дій, а з 11 серпня - як територія можливих бойових дій. Дату припинення такої можливості, зокрема чи відрізняється вона від 13 січня, у Мінреінтеграції наразі не вказують.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Територіями активних бойових дій МінТОТ визначає ті, через які проходить лінія бойового зіткнення або які межують з тимчасово окупованими територіями, а також на яких наразі неможливо у повному обсязі виконувати функції держави, зокрема в частині доступу до публічних електронних реєстрів, та існує значна загроза життю і здоров’ю населення.
Територіями можливих бойових дій вважаються території, які межують з територіями активних бойових дій або тимчасово окупованими територіями чи прилеглі до державного кордону з державою-агресором; на яких можливо забезпечувати функції держави та куди може повертатися населення, хоча вони й періодично піддаються ворожим обстрілам.
Джерело фото: ua.depositphotos.com