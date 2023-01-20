Киев исключили из территорий возможных боевых действий

Министерство по реинтеграции оккупированных территорий приказом №14 от 13 января исключило Киев из списка территорий возможных боевых действий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Соответствующее изменение внесено в список территорий боевых действий и российской оккупации. Приказ был зарегистрирован Министерством юстиции 16 января.

Напомним, что упомянутый перечень в обновленной форме был утвержден 22 декабря после того, как Кабинет министров 6 декабря прописал, как именно должно происходить его формирование.

Согласно документу, Киев с 24 февраля по 10 августа 2022 года классифицировался как территория активных боевых действий, а с 11 августа - как территория возможных боевых действий. Дату прекращения такой возможности, в частности отличается ли она от 13 января, в Минреинтеграции не указывают.

Территориями активных боевых действий МинВОТ определяет те, через которые проходит линия боевого столкновения или граничащие с временно оккупированными территориями, а также на которых невозможно в полном объеме выполнять функции государства, в том числе в части доступа к публичным электронным реестрам, и существует значительная угроза жизни и здоровью населения.

Территориями возможных боевых действий считаются территории, граничащие с территориями активных боевых действий или временно оккупированными территориями или прилегающие к государственной границе с государством-агрессором; на которых возможно обеспечивать функции государства и куда может возвращаться население, хотя они периодически и подвергаются враждебным обстрелам.

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