НБУ ввел дополнительные требования к страховщикам: выполнять нормативы станет труднее

Национальный банк Украины внедряет дополнительные требования к деятельности страховщиков, кредитных союзов, а также поставщиков финансовых услуг, торгующих наличной валютой.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, изменения предусмотрены постановлением его правления №8 от 15 февраля. В частности, страховщикам устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды приемлемых активов, учитываемые для выполнения нормативов.

Так, для всех страховщиков теперь не будут учитываться в качестве таких активов земельные участки (кроме тех, на которых расположены здания, используемые самими страховщиками для операционной деятельности), а также вся недвижимость на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях. Для имущественных страхователей дополнительно исключена жилая недвижимость.

"Такой шаг направлен на нивелирование фактов завышения стоимости недвижимости, а также уменьшение в структуре приемлемых активов страховщика объема недвижимого имущества как низколиквидного актива", – говорят в НБУ. Там отмечают, что решение принято "для обеспечения финансовой стабильности".

В то же время регулятор смягчил требование к страховщикам относительно недвижимости, приобретенной до 24 февраля 2022 года и утраченной, поврежденной или уничтоженной в результате негативного влияния военной агрессии РФ против Украины, расположенной на оккупированных территориях или территориях активных боевых действий.

Это касается случаев, когда наличие такого имущества повлекло за собой невыполнение страховщиком нормативов: НБУ тогда не будет применять к таким компаниям меры воздействия.

Выполнение новых требований к приемлемым активам страховщики должны обеспечить до 30 июня. При нарушении нормативов с этой даты Нацбанком могут быть применены меры воздействия.

Дополнительно для страховщиков предлагается уточнить порядок расчета составляющих нормативов. Определено, что расчет составных нормативов должен производиться в соответствии с данными регуляторной отчетности, установленными правилами составления и представления НБУ отчетности участниками рынка небанковских финуслуг от 25 ноября 2021 года.

Относительно других поставщиков финуслуг регулятор "с целью усиления надзора и недопущения негативных тенденций на рынке кредитной кооперации" уточнил, что меры воздействия не применяются к кредитным союзам только в случае, если соответствующие нарушения вызваны влиянием агрессии РФ против Украины.

Также регулятор предусмотрел использование в своей работе в отношении небанковских учреждений нового перечня территорий боевых действий и временно оккупированных РФ территорий, утверждаемого Министерством по реинтеграции оккупированных территорий.

Кроме того, НБУ определил особый порядок временного прекращения деятельности поставщиков финуслуг, торгующих наличной валютой, или их обособленных или структурных подразделений на период пребывания таких поставщиков, их подразделений на территории боевых действий или временно оккупированных территориях.