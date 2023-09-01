НБУ дозволив страховикам з власниками з РФ та Білорусі поновити виплати в Україні

Національний банк України з 2 вересня дозволив здійснювати страхові виплати (відшкодування) за договорами страхування страховими компаніями, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі.

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Як ідеться у повідомленні регулятора, такі зміни внесені постановою його правління №106 від 1 вересня 2023 року. Необхідність такого винятку із запроваджених обмежень пояснюється важливістю для захисту прав споживачів страхових послуг в Україні.

В Нацбанку наголошують, що інші обмеження щодо видаткових операцій страхових компаній, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти Росії або Білорусі, зберігаються.

Регулятор нагадує, що ще минулого року призупинив дію ліцензій на надання такими страховиками фінансових послуг, тому вони втратили право укладати нові чи збільшувати зобов’язання за діючими договорами страхування.

"Ураховуючи це, відповідне пом'якшення стосується саме виконання цими страховиками зобов’язань за договорами страхування, укладеними до дати набрання чинності рішенням НБУ про тимчасове зупинення ліцензій на провадження діяльності у сфері страхування", - роз'яснив регулятор.

Нагадаємо, що видаткові операції страховиків із бенефіціарами з РФ та Білорусі НБУ заблокував у перший же день російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У квітні 2022 року Нацбанк розблокував окремі видаткові операції для виконання такими страховиками частини зобов'язань. Йшлося, зокрема, про виплати за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; а також за договорами добровільного страхування, відповідно до яких страхові виплати здійснюються шляхом оплати закладам охорони здоров'я.