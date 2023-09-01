НБУ разрешил страховщикам с владельцами из РФ и Беларуси возобновить выплаты в Украине

Национальный банк Украины со 2 сентября разрешил осуществлять страховые выплаты (возмещения) по договорам страхования страховыми компаниями, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты России или Беларуси.

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Как говорится в сообщении регулятора, такие изменения внесены постановлением его правления №106 от 1 сентября 2023 года. Необходимость такого исключения из введенных ограничений объясняется важностью защиты прав потребителей страховых услуг в Украине.

В Нацбанке отмечают, что другие ограничения по расходным операциям страховых компаний, конечными бенефициарами которых являются резиденты России или Беларуси, сохраняются.

Регулятор напоминает, что еще в прошлом году приостановил действие лицензий на предоставление такими страховщиками финансовых услуг, потому они потеряли право заключать новые или увеличивать обязательства по действующим договорам страхования.

"Учитывая это, соответствующее смягчение касается именно выполнения этими страховщиками обязательств по договорам страхования, заключенным до даты вступления в силу решения НБУ о временном приостановлении лицензий на осуществление деятельности в сфере страхования", - разъяснил регулятор.

Напомним, что расходные операции страховщиков с бенефициарами из РФ и Беларуси НБУ заблокировал в первый же день российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

В апреле 2022 года Нацбанк разблокировал отдельные расходные операции по выполнению такими страховщиками части обязательств. Речь шла о выплатах по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств; а также по договорам добровольного страхования, по которым страховые выплаты производятся путем оплаты учреждениям здравоохранения.