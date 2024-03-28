"На ринку залишаться близько 20 компаній, але це будуть ті страховики, що гідно виконують свої зобов’язання", - Павло Царук

Про останні тенденції на ринку “автоцивілки” та КАСКО, настрої клієнтів, стратегії страховиків під час війни, а також про те, як репутація допомагає тримати перші місця на ринку в інтерв'ю Delo.ua розповів Павло Царук, голова правління Страхової групи «ТАС»

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- Як СГ «ТАС» завершила 2023 рік на ринку «автоцивілки»? Чи вдалося виконати річні плани?

Попри війну нам вдалося досягнути дуже високих результатів. А за низкою показників — найкращих на ринку. І насамперед це обумовлено тим, що ми компанія з найбільшою регіональною мережею, де роблять ставку на людський контакт, і це цінують наші клієнти: нам довіряють і в якості нашого сервісу впевнені.

Тож на відміну від інших учасників ринку, які використовують альтернативні канали продажів, ми не просто не просіли, а навіть більш ніж на третину приросли. Саме завдяки тому, що ми найближче до клієнта, кількість тих, хто обирає саме нас своїм страховиком, невпинно зростає. І така тенденція спостерігається вже багато років: стабільність і надійність компанії, те, що вона навіть в умовах великої війни продовжує гідно виконувати свої зобов’язання, цінується клієнтом, нас рекомендують іншим, відповідно, наші обсяги продажів зростають.

Так, попри те що у 2022 році ринок сильно скоротився — на 20-30%, нам вдалося втримати фактично довоєнні обороти. На 2023-й нашою амбітною метою було прирости на 25% — до 3 млрд грн. Та завдяки налагодженим бізнес-процесам та плідній роботі всієї команди нам вдалося навіть перевершити задумане: за підсумками 2023 року ми приросли на 1,1 млрд грн, тобто понад вдвічі більше, аніж прогнозували. І це є найкращим показником на ринку. Загалом за результатами минулого року ми посіли 2 місце на ринку за обсягом залучених премій.

Продажі «автоцивілки» зросли майже на 36%, що набагато більше середнього показника по ринку

Якщо ж казати саме про «автоцивілку», то за цим показником ми приросли майже на 36%, що набагато більше середнього показника по ринку. За полісами ОСЦПВ торік ми зібрали 1,15 млрд грн, що також є найвищим показником на ринку. Таким чином, СГ «ТАС» вчергове підтвердила звання багаторічного лідера ринку в сегменті обов’язкової «автоцивілки». Загалом за результатами року наша частка ринку склала 15%, і кожен сьомий поліс ОСЦПВ придбаний саме в нашій компанії. Для нас це насамперед визнання довіри клієнтів, і ми її дуже цінуємо.

- Як змінилися параметри ринку ОСЦПВ під час війни: обсяг премій, виплат, попит, кількість договорів?

Як свідчить статистика МТСБУ, після надважкого 2022 року торік ринок почав поступово зростати: кількість оформлених полісів збільшилася майже на 7%, приріст премій склав близько 25%. Ще суттєвіше — майже на 39% — зросли й страхові виплати за обов’язковою «автоцивілкою». І, за прогнозами, ці показники збільшуватимуться й надалі.

- Чи є у клієнтів зацікавленість у придбанні додаткового страхового покриття до «автоцивілки»?

Незважаючи на те що рівень життя населення значно погіршився, ми продовжуємо фіксувати зростаючий попит на додаткові захисти, які продають разом з «цивілкою». І це, власне, закономірно. Адже саме у важкі часи, коли доходи людей падають, потреба в захисті та вчасній фінансовій допомозі зростає.

Тож сьогодні, особливо на тлі збитків, спричинених війною, автовласники усвідомлюють, що набагато розумніше витратити п’ятсот-тисячу гривень на додатковий захист, аніж потім шукати сотні тисяч гривень, якщо щось станеться.

До того ж очевидно, що існуючі ліміти за полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників все частіше не покривають збитки. А це означає, що решту суми людям доводиться сплачувати постраждалим власним коштом.

При цьому треба зважати на те, що кількість аварій на дорогах зростає. Так, порівняно з 2022-м, коли багато людей виїхало і кількість страхових випадків зменшилася, минулого року число ДТП знову пішло вгору, майже сягнувши показників 2021 року. При цьому сума середнього збитку фактично подвоїлася і становила 30-35 тис. грн, а кількість випадків зі збитком понад 100 тис. грн також збільшилася майже в два рази.

Тож за таких обставин додатковий захист до обов’язкової «автоцивілки» стає просто необхідністю.

За статистикою, у нас четверо з п’яти клієнтів разом із «цивілкою» купують розширення чи додатковий захист до неї. Так, ми впродовж багатьох років посідаємо перше місце за обсягами продажів добровільної «автоцивілки». При цьому наші збори за вказаним продуктом у понад півтора раза перевищують відповідний показник компанії, яка утримує другу позицію в рейтингу. І, як на мене, це один з найкращих продуктів, адже, погодьтеся, збільшити страховий захист на 1 млн грн всього за 500 грн платежу (менше ніж за половину вартості «цивілки») — це дуже круто.

За полісами ОСЦПВ торік компанія зібрала 1,15 млрд грн, що також є найвищим показником в галузі

Іншим страховим продуктом, що часто купують разом з «автоцивілкою», є «Легке КАСКО». Фактично це те ж саме КАСКО, але якщо те коштує в середньому 20-40 тис. грн, то цей продукт набагато менше, як 2-3 «цивілки». В деяких наших філіях кожен п’ятий клієнт обирає цей продукт: доступний по ціні, він забезпечує досить непоганий захист, в тому числі пряме врегулювання. Адже не секрет, що зараз у масштабах ринку пряме врегулювання як таке не працює: проєкт охоплює 10-15% страховиків, тож вірогідність того, що клієнт зможе ним скористатися, досить мала. Тому своїм клієнтам ми пропонуємо цей додатковий захист — за досить символічну суму, але вони точно знають, що їм не доведеться бігати за виплатою в якусь недобросовісну компанію, натомість вони швидко отримають відшкодування в нас.

До того ж треба враховувати, що в наших реаліях ймовірність потрапити у ДТП з вини водія, який не має поліса «автоцивілки», досить висока. А ось шанси швидко отримати виплату в цьому разі невеликі. Погодьтесь, якщо винуватцем ДТП стане військовий або волонтер, який жене авто на фронт (такі автомобілі зазвичай не мають реєстрації), мало в кого вистачить совісті вимагати від них відшкодування. Та й часу в них на оформлення відповідних документів та можливі суди просто немає. Тож додатковий захист для свого авто від страховика, в якого оформив «автоцивілку», в цьому випадку дуже доречний.

Додам лише, що завдяки тому, що в нас найбільша регіональна мережа серед страховиків України і понад 1 мільйон клієнтів, сьогодні ми продаємо міні-КАСКО більше від усіх на ринку.

З іншого боку, зростають обсяги продажів і класичного КАСКО.

Загалом ми традиційно входимо мінімум у топ-5 страховиків України по всіх видах автострахування. І сьогодні активно розвиваємо КАСКО: за минулий рік приріст продажів у цьому сегменті у нас сягнув 41%, що є найвищим показником серед лідерів ринку.

- Чи відповідають зараз тарифи з ОСЦПВ сучасному стану ринку та економіки, чи є підстави або необхідність у їх перегляді?

Ані розмір страхового платежу, ані ліміти відповідальності страховика не відповідають реаліям. Адже середній збиток значно збільшився, частота ДТП зросла, відповідно, мала би серйозно вирости і ціна страхового поліса, але за минулий рік у середньому по ринку вона збільшилася лише на 10-15%. Тож сьогодні поліси недотарифіковані і на ринок «тисне» збитковість. Тому вже цього року страховики просто будуть вимушені піднімати ціни як мінімум кожні 4-5 місяців — приблизно на 10% щоразу.

Загалом цього року очікується прийняття нового закону про ОСЦПВ, який має повністю змінити ринок. Так, планується, що в перспективі ліміти буде збільшено в рази – спочатку до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, – до 2 млн грн, і після вступу України в ЄС – до 52 млн грн.

Суттєво має змінитися і механізм виплати: якщо зараз здебільшого йдеться саме про виплату відшкодування, то з ухваленням нового закону основним способом врегулювання стане ремонт пошкодженого авто на СТО.

Крім того, новим законом запроваджується пряме врегулювання для всього ринку. І це змусить клієнтів серйозніше ставитися до вибору страховика, адже саме він йому платитиме в разі страхового випадку.

- Чи побільшало зараз ДТП, винуватці яких не мають полісів страхування? Як загалом змінюється картина у сфері врегулювання страхових випадків з точки зору процесів, сервісу, швидкості?

За різними оцінками, близько 30% водіїв на момент ДТП не мають поліса ОСЦПВ. Це і учасники бойових дій, яким за законом не потрібно оформляти поліс, і водії авто без реєстрації, що прямують на фронт. Звичайно, вистачає на наших дорогах і просто недобросовісних автомобілістів, які нехтують своїм обов’язком мати «автоцивілку».

Звісно, отримати виплату від винуватця в такому випадку видається досить проблематичним. Але ми сподіваємось, що завдяки новому закону про ОСЦПВ ситуацію буде змінено на краще, а прописане там збільшення страхових сум стане поштовхом для оформлення поліса.

З іншого боку, ми покладаємо великі надії на новий закон «Про страхування», що запрацював цього року і вже спричинив серйозні зміни на краще. Йдеться насамперед про вимоги закону щодо підвищення ступеня капіталізації компаній, вдосконалення всіх процесів, починаючи від управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу тощо і закінчуючи вдосконаленням продуктової лінійки та оновленням звітності. За новим законом НБУ як регулятор ринку матиме доступ до всіх систем страховика, відповідно, зможе вчасно реагувати в разі виникнення якихось проблем і запобігатиме їм. І це дуже добре, насамперед для клієнтів. Як доводить досвід банківського ринку, що гідно впорався з викликами, пов’язаними з повномасштабним вторгненням, відповідні новації НБУ сприятимуть стабільності та надійності страхового ринку. Так, деякі компанії — за нашими оцінками, близько половини — з ринку підуть, адже не зможуть відповідати вимогам регулятора, але ті, що залишаться, забезпечуватимуть насправді якісний страховий захист. Відповідно, і ставлення до страховиків зміниться, тому що не буде недобросовісних гравців, які псують імідж ринку в цілому.

Загалом за два роки великої війни лише з числа страховиків-членів МТСБУ ринок залишили сім компаній, що становить 20% від загальної кількості страховиків, що входять до складу бюро станом на зараз. І серед тих, хто пішов, досить великі компанії: «Провідна», «Просто-Страхування», «Альфа-страхування» тощо. Так, на жаль, це спричинило певні проблеми у їх клієнтів, а з іншого боку, змусить останніх у подальшому більш ретельно підходити до вибору страховика, адже вони вже мають гіркий досвід. Цього року очищення ринку триватиме. Можна припустити, що згодом на ринку залишаться близько 20 компаній, але це будуть саме ті страховики, що гідно виконують свої зобов’язання та забезпечують надійний страховий захист для своїх клієнтів.