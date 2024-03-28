"На рынке останутся около 20 компаний, но это будут страховщики, которые достойно выполняют свои обязательства", - Павел Царук

О последних тенденциях на рынке автогражданки и КАСКО, настроениях клиентов, стратегии страховщиков во время войны, а также о том, как репутация помогает держать первые места на рынке в интервью Delo.ua рассказал Павел Царук, председатель правления Страховой группы «ТАС»

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

– Как СГ «ТАС» завершила 2023 год на рынке « автогражданки »? Удалось ли выполнить годовые планы?

Несмотря на войну, нам удалось добиться очень высоких результатов. А по ряду показателей – лучших на рынке. И, прежде всего, это обусловлено тем, что мы компания с крупнейшей региональной сетью, где делают ставку на человеческий контакт, и это ценят наши клиенты: нам доверяют и в качестве нашего сервиса уверены.

Поэтому в отличие от других участников рынка, использующих альтернативные каналы продаж, мы не просто не просели , а даже более чем на треть приросли. Именно благодаря тому, что мы ближе к клиенту, количество тех, кто выбирает именно нас своим страховщиком, постоянно растет. И такая тенденция наблюдается уже много лет: стабильность и надежность компании, то, что она даже в условиях Великой войны продолжает достойно выполнять свои обязательства, ценится клиентом, нас рекомендуют другим, соответственно, наши объемы продаж растут.

Да, несмотря на то, что в 2022 году рынок сильно сократился — на 20-30%, нам удалось удержать фактически довоенные обороты. На 2023 год нашей амбициозной целью было прирасти на 25% — до 3 млрд грн. Но благодаря налаженным бизнес-процессам и плодотворной работе всей команды нам удалось даже превзойти задуманное: по итогам 2023 года мы приросли на 1,1 млрд грн, то есть более чем вдвое больше, чем прогнозировали. И это лучший показатель на рынке. В общем, по результатам прошлого года мы заняли 2 место на рынке по объему привлеченных премий.

Продажи «автогражданки» выросли почти на 36%, что гораздо больше среднего показателя по рынку

Если же говорить именно об « автогражданке », то по этому показателю мы приросли почти на 36%, что гораздо больше среднего показателя по рынку. По полисам ОСАГО в прошлом году мы собрали 1,15 млрд грн, что также является самым высоким показателем на рынке. Таким образом, СГ «ТАС» в очередной раз подтвердила звание многолетнего лидера рынка в сегменте обязательной « автогражданки ». В целом по результатам года наша доля рынка составила 15%, и каждый седьмой полис ОСАГО приобретен именно у нашей компании. Для нас это прежде всего признание доверия клиентов, и мы его очень ценим.

– Как изменились параметры рынка ОСАГО во время войны: объем премий, выплат, спрос, количество договоров?

Как свидетельствует статистика МТСБУ, после тяжелейшего 2022 года в прошлом году рынок начал постепенно расти: количество оформленных полисов увеличилось почти на 7%, прирост премий составил около 25%. Еще более существенно – почти на 39% – выросли и страховые выплаты по обязательной « автогражданке ». И, по прогнозам, эти показатели будут увеличиваться и дальше.

– Есть ли у клиентов заинтересованность в приобретении дополнительного страхового покрытия к « автогражданке »?

Несмотря на то что уровень жизни населения значительно ухудшился, мы продолжаем фиксировать растущий спрос на дополнительные защиты, которые продают вместе с « гражданкой ». И это, по сути, закономерно. Ведь именно в трудные времена, когда доходы людей падают, потребность в защите и финансовой помощи растет.

Поэтому сегодня, особенно на фоне ущерба, причиненного войной, автовладельцы осознают, что гораздо разумнее потратить пятьсот тысяч гривен на дополнительную защиту, чем потом искать сотни тысяч гривен, если что-то случится.

К тому же, очевидно, что существующие лимиты по полису обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев все чаще не покрывают убытки. А это значит, что остальную сумму людям приходится платить пострадавшим за свой счет.

При этом нужно учитывать, что количество аварий на дорогах растет. Так, по сравнению с 2022-м, когда многие выехали и количество страховых случаев уменьшилось, в прошлом году число ДТП снова пошло вверх, почти достигнув показателей 2021 года. При этом сумма среднего ущерба фактически удвоилась и составила 30-35 тыс. грн., а количество случаев с убытком свыше 100 тыс. грн. также увеличилось почти в два раза.

Так что при таких обстоятельствах дополнительная защита к обязательной « автогражданке » становится просто необходимостью.

По статистике, у нас четверо из пяти клиентов вместе с « гражданкой » покупают расширение или дополнительную защиту к ней. Да, мы на протяжении многих лет занимаем первое место по объемам продаж добровольной « автогражданки ». При этом наши сборы по указанному продукту более чем в полтора раза превышают соответствующий показатель компании, удерживающей вторую позицию в рейтинге. И, по-моему, это один из лучших продуктов, ведь, согласитесь, увеличить страховую защиту на 1 млн грн всего за 500 грн платежа (менее чем за половину стоимости « гражданки ») — это очень круто.

По полисам ОСАГО в прошлом году компания собрала 1,15 млрд грн, что также является самым высоким показателем в отрасли

Другим страховым продуктом, часто покупающим вместе с « автогражданкой », является «Легкое КАСКО». Фактически это то же самое КАСКО, но если это стоит в среднем 20-40 тыс. грн, то этот продукт гораздо меньше, чем 2-3 « гражданки ». В некоторых наших филиалах каждый пятый клиент выбирает этот продукт: доступный по цене, он обеспечивает достаточно неплохую защиту, в том числе прямое урегулирование. Ведь не секрет, что сейчас в масштабах рынка прямое урегулирование как таковое не работает: проект охватывает 10-15% страховщиков, так что вероятность того, что клиент сможет им воспользоваться, достаточно мала. Поэтому своим клиентам мы предлагаем эту дополнительную защиту — за достаточно символическую сумму, но они точно знают, что им не придется бегать за выплатой в какую-то недобросовестную компанию, в то же время они получат возмещение у нас.

К тому же надо учитывать, что в наших реалиях вероятность попасть в ДТП по вине водителя, не имеющего полиса « автогражданки », достаточно высока. А вот шансы быстро получить выплату в этом случае невелики. Согласитесь, если виновником ДТП станет военный или волонтер, гонящий авто на фронт (такие автомобили обычно не имеют регистрации), мало у кого хватит совести требовать от них возмещения. Да и времени у них на оформление соответствующих документов и суды просто нет. Так что дополнительная защита для своего авто от страховщика, у которого оформил « автогражданку », в этом случае очень уместна.

Добавлю лишь, что благодаря тому, что у нас самая большая региональная сеть среди страховщиков Украины и более 1 миллиона клиентов, сегодня мы продаем мини-КАСКО больше всех на рынке.

Кроме того, возрастают объемы продаж и классического КАСКО.

В общем, мы традиционно входим минимум в топ-5 страховщиков Украины по всем видам автострахования. И сегодня активно развиваем КАСКО: за прошлый год прирост продаж в этом сегменте у нас достиг 41%, что является самым высоким показателем среди лидеров рынка.

- Соответствуют ли сейчас тарифы по ОСАГО современному состоянию рынка и экономики, есть ли основания или необходимость в их пересмотре?

Ни размер страхового платежа, ни лимиты ответственности страховщика не соответствуют реалиям. Ведь средний ущерб значительно увеличился, частота ДТП выросла, соответственно, должна серьезно вырасти и цена страхового полиса, но за прошлый год в среднем по рынку она увеличилась лишь на 10-15%. Так что сегодня полисы недотарифифицированы и на рынок «давит» убыточность. Поэтому уже в этом году страховщики просто вынуждены будут поднимать цены как минимум каждые 4-5 месяцев — примерно на 10% каждый раз.

В этом году ожидается принятие нового закона об ОСАГО, который должен полностью изменить рынок. Так, планируется, что в перспективе лимиты будут увеличены в разы – сначала до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших – до 2 млн грн, и после вступления Украины в ЕС – до 52 млн. грн.

Существенно изменится и механизм выплаты: если сейчас в основном речь идет именно о выплате возмещения, то с принятием нового закона основным способом урегулирования станет ремонт поврежденного авто на СТО.

Кроме того, новым законом вводится прямое урегулирование для всего рынка. И это заставит клиентов серьезнее относиться к выбору страховщика, ведь именно он будет ему платить в случае страхового случая.

- Увеличилось ли сейчас ДТП, виновники которых не имеют полисов страхования? Как в целом меняется картина в сфере урегулирования страховых случаев с точки зрения процессов, сервиса, скорости?

По разным оценкам, около 30% водителей на момент ДТП не имеют полиса ОСАГО. Это и участники боевых действий, которым по закону не нужно оформлять полис, и водители авто без регистрации, направляющиеся на фронт. Конечно, хватает на наших дорогах и просто недобросовестных автомобилистов, которые пренебрегают своим долгом иметь « автогражданку ».

Конечно, получить выплату от виновника в таком случае кажется достаточно проблематичным. Но мы надеемся, что благодаря новому закону об ОСАГО ситуация будет изменена к лучшему, а прописанное там увеличение страховых сумм станет толчком для оформления полиса.

С другой стороны, мы возлагаем большие надежды на новый закон «О страховании», заработавший в этом году и уже повлекший за собой серьезные изменения к лучшему. Речь идет прежде всего о требованиях закона о повышении степени капитализации компаний, совершенствовании всех процессов, начиная от управления рисками, комплаенса , внутреннего аудита, финансового мониторинга и т.д. и заканчивая усовершенствованием продуктовой линейки и обновлением отчетности. По новому закону НБУ как регулятор рынка будет иметь доступ ко всем системам страховщика, соответственно, сможет вовремя реагировать в случае возникновения каких-либо проблем и предотвращать их. И это очень хорошо, в первую очередь для клиентов. Как доказывает опыт достойно справившегося с вызовами, связанными с полномасштабным вторжением банковского рынка, соответствующие новации НБУ будут способствовать стабильности и надежности страхового рынка. Да, некоторые компании — по нашим оценкам, около половины — с рынка уйдут, ведь не смогут отвечать требованиям регулятора, но оставшиеся будут обеспечивать действительно качественную страховую защиту. Соответственно, и отношение к страховщикам изменится, потому что не будет недобросовестных игроков, портящих имидж рынка в целом.

В общей сложности за два года великой войны только из числа страховщиков-членов МТСБУ рынок покинули семь компаний, что составляет 20% от общего количества страховщиков, входящих в состав бюро по состоянию на данный момент. И среди ушедших достаточно крупные компании: «Ведущая», «Просто-Страхование», «Альфа-страхование» и т.д. Да, к сожалению, это привело к определенным проблемам у их клиентов, а с другой стороны, заставит последних в дальнейшем более тщательно подходить к выбору страховщика, ведь они уже имеют горький опыт. В этом году очищение рынка будет продолжаться. Можно предположить, что впоследствии на рынке останутся около 20 компаний, но это именно те страховщики, которые достойно выполняют свои обязательства и обеспечивают надежную страховую защиту для своих клиентов.