НБУ оштрафовал Укргазбанк на полмиллиона гривен

Национальный банк в марте применил к двум банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Регулятор оштрафовал RwS bank на 21 миллион, а Укргазбанк – на полмиллиона гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что меры воздействия применены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.

Так, RwS bank получил штраф в размере 21 млн грн за нарушения требований законодательства в сфере НДП/ФТ.

Кроме того, банк получил штраф в 400 тыс. грн, а также одну письменную оговорку.

Также Укргазбанк получил штраф в размере 500 тыс. грн из-за необеспечения надлежащего применения риск-ориентированного подхода к установлению деловых отношений или при обслуживании клиентов, являющихся политически значимым лицом, членом его семьи или лицом, связанным с политически значимым лицом, или другим лицом, конечный бенефициарный владелец которого является политически значимым лицом, членом его семьи или лицом, связанным с политически значимым лицом.

Кроме того, ООО "ФК "АП.МИ ФИНАНС" получило штраф в размере 4 млн 204,795 тыс. грн, а ПО "ЛОМБАРД "ЗАЛОЖНО-КРЕДИТНЫЙ ДОМ" - штраф в размере 799 тыс. грн

ООО "ФК "ИНВЕСТ ФИНАНС" выписан штраф в размере 153 тыс. грн. ООО "СБ МАЛАКУТ". Также ООО "ДИМЕТРА ФИНАНС", ООО "ФК "АРТЕМ" получили штрафы в размере 51 тыс. грн каждому учреждению, а ООО "СМАРТ" ФИНЭКСПЕРТ" – штраф в размере 17 тыс. грн

ООО "АМИНА-ЛИЗИНГ ГРУПП", ПО "СПРАВЕДЛИВЫЙ ЛОМБАРД", ООО "ФК "ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО" получили от НБУ письменные оговорки.

Напомним, Национальный банк Украины в феврале применил меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым. НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 17 млн грн, а несколько сетей обменников наказаны за отказ в обмене изношенной валюты.