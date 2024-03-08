НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 17 млн грн, а несколько сетей обменников наказаны за отказ менять изношенную валюту

Национальный банк Украины в феврале применил меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины оштрафовал ПАО "Укрпочта" на сумму 17387053 грн. НБУ обнаружил, что "Укрпочта" не разработала и не внедрила эффективные правила и программы первичного финансового мониторинга, не обеспечила надлежащую автоматизацию своих систем для эффективного управления рисками, связанными с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и индикаторами подозрительных финансовых операций.

Кроме того, компания не осуществила надлежащую проверку новых и существующих клиентов и не применила риск-ориентированного подхода в своей деятельности.

Также "Укрпочте" была вынесена письменная оговорка за нарушение порядка осуществления валютного надзора, установленного НБУ, заключающегося в неопределении порядка организации валютных операций в ее внутренних документах с учетом риск-ориентированного подхода.

Национальный банк подчеркивает необходимость соблюдения учреждениями финансового мониторинга требований законодательства для обеспечения эффективного управления рисками и предотвращения использования финансовой системы страны для преступной деятельности.

АО "Кристаллбанк" и ПАО "КБ "Аккордбанк" были оштрафованы на 400 000 грн каждый за непредоставление достоверной информации на запросы уполномоченного органа и ненадлежащее исполнение обязанностей по валютному надзору соответственно. АО "Коминбанк" получило письменную оговорку за нарушение в сфере финансового мониторинга .

Обменники оштрафованы за отказ в обмене валюты

Что касается обменников, то штрафы получили следующие учреждения:

ООО "ФК "Тайгер инвест" получило штраф в размере 2 532 666,55 грн за отказ клиентам в валютно-обменных операциях по изношенным купюрам и ненадлежащее обеспечение системой видеоконтроля в помещениях, где осуществляются валютные операции, а также за непредставление достоверной статистической отчетности о валютных операциях.

ООО "Авентус Украина" было оштрафовано на 1428327,20 грн за несоблюдение требований по организации и проведению первичного финансового мониторинга.

ООО "МФК "Аверс" столкнулось со штрафом в размере 1 400 000,00 грн за аналогичные нарушения, включавшие отказ в валютно-обменных операциях и требования к системе видеонаблюдения.

ООО "Премиум финанс" и другие учреждения также подверглись финансовым санкциям за нарушения, связанные с отказами клиентам и несоблюдением требований к ведению документации и видеоконтроля.

Напомним, что по итогам октября 2023 года ФК "Тайгер Инвест" и "Премиум Финанс" были также оштрафованы НБУ на сумму в 600 и 550 тысяч гривен соответственно за нарушения в сфере финмониторинга и представление в НБУ отчетности с ошибками. В предыдущие месяцы "Премиум Финанс" штрафовался Нацбанком тоже.

Законно ли отказывать в обмене старых купюр

Отметим, что Национальный банк Украины на основе анализа обращений граждан выпустил разъяснение по поводу обмена наличной иностранной валюты. Как отмечает регулятор, наблюдаются две ключевые проблемы – обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения, а также обмен банкнот давних лет выпуска.

Наличная иностранная валюта, не имеющая признаков износа или приобревшая во время обращения признаки незначительного износа, должна осуществляться независимо от года выпуска.

"Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции", - подчеркивает НБУ.

Таким образом, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения одно или несколько признаков незначительного износа.