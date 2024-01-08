НБУ оштрафовал пять банков и восемнадцать небанковских финучреждений

Национальный банк в декабре 2023 года применил к пяти банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства в декабре 2023 года применил к пяти банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждений меры воздействия.

Кто получил штраф

Да, на АО "ОКСИ БАНК" наложен штраф в размере 20 051 000,00 грн. у субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, его деятельности и риске.

Также ПАО " КБ "АКОРДБАНК " получил штраф в размере 15 422 395,69 гривен за необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, предоставление банком недостоверной информации и неосуществление банком надлежащей проверки до проведения перевода путем верификации плательщика.

Также банк получил штраф в размере 417 000,00 гривен за нарушение требований осуществления покупки и перевода средств в иностранной валюте за пределы Украины для расчетов по импортным операциям клиентов при отсутствии обязательств клиентов банка для их проведения.

Кроме того, АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" оштрафовали на в размере 10 451 000,00 гривен за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов и невыполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход

Также ПАО "МТБ БАНК" получил штраф в размере 10 400 000,00 гривен за ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.

На АО "КОМИНБАНК" наложен штраф в размере 10 000 000,00 гривен за нарушение требований о своевременном предоставлении достоверной информации по запросу НБУ.

НБУ применил к 18 небанковским финансовым учреждениям меры влияния

Кроме того, НБУ применил к восемнадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

Так, ООО " АЛЬЯНС ИНШУЭРЕНС" и ООО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ИНСАРТ" аннулированы свидетельства о внесении в государственный реестр страховых и перестраховых брокеров путем исключения записи об обществе из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров за систематическое нарушение требований законодательства в сфере ПИК/ФК.

ПО "ЛОМБАРД ПРИВАТ" аннулированы лицензии на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита за систематическое нарушение требований законодательства в сфере НПК/ФТ.

На ООО "ФК АКТИНИЯ" наложен штраф в размере 391 000,00 грн за нарушение требований о своевременном предоставлении достоверной информации по запросу НБУ.

ООО "ФК "МАЙБИЗ" оштрафовали на 319 940,00 грн, ООО "ФК "ОКЕАН" на 255 000,00 грн, ООО "ФК "ЦЕНТРОФИНАНС" 255 000,00 грн.

Кроме того, ООО "ДЖИВВАЙП ФИНАНС" получило два штрафа в размере 204 000,00 грн и 50 000,00 грн, ЧАО "УФГ" в размере 150 000,00 грн, ООО "ФК "КОНТРАКТ ПЛЮС", ООО "АСАП ФИНАНС ", ООО "ФК "ФИНЕКСТРА ", ООО "КЛТ КРЕДИТ", ООО "ФК "НОВЫЙ МИР", ООО "ЛИСЕНКО И КОМПАНИЯ - ЛОМБАРД ", ОДО "СК "ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ " - штрафы в размере 51 000,00 грн каждому учреждению.

Также на ООО "ФК "КАПИТАЛ-ДНЕПР" наложено штраф в размере 34 000,00 грн, а ООО "ФК "ГАРОННАЯ" получила письменную оговорку.

Напомним, Нацбанк Украины с 15 декабря 2023 года аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и бывшим президентом "Мотор-Сичи" Вячеславом Богуслаевым.