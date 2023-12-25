НБУ планирует проверить Райффайзен банк, Ощадбанк и NovaPay

Национальный банк Украины в 2024 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех банков. В список попали Райффайзен банк, государственный Ощадбанк и NovaPay.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятором будут проверяться соблюдение требований законодательства Украины и достаточность мер, принимаемых участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.

В список объектов оверсайта, по которым в этом году будет проводиться выездной мониторинг, вошли:

Райффайзен Банк (II квартал)

ООО ФК «Свифт грант» (III квартал)

Ощадбанк (III квартал)

(III квартал) ООО ФК «Новая Пэй» (IV квартал)

Как отмечают в регуляторе, план проведения выездного мониторинга составлен и обнародуется в соответствии с требованиями Положения о проведении выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры, утвержденного постановлением правления НБУ от 31.12.2022 №257.

Отметим, как сообщают в "Опендатабот", государственные Приватбанк и Ощадбанк заработали половину от общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Прибыли Приватбанка выросли вдвое, а в Ощадбанке – аж в 19 раз.

Среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышает показатели 10 месяцев 2021 года.

Напомним, NovaPay получила расширенную лицензию Национального банка Украины еще в конце апреля, которая позволит предоставлять все предусмотренные законом платежные услуги, которые разрешены в условиях военного положения.