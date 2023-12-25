НБУ планує перевірити Райффайзен банк, Ощадбанк та NovaPay

Національний банк України у 2024 році запланував проведення виїзного моніторингу чотирьох фінустанов. До списку потрапили Райффайзен банк, державний Ощадбанк, та NovaPay.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятором перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

До переліку об’єктів оверсайту, щодо яких цьогоріч проводитиметься виїзний моніторинг, увійшли:

«Райффайзен Банк» (ІІ квартал)

ТОВ ФК «Свіфт грант» (ІІІ квартал)

Ощадбанк (ІІІ квартал)

(ІІІ квартал) ТОВ ФК «Нова Пей» (ІV квартал)

Як зауважують у регуляторі, план проведення виїзного моніторингу складений та оприлюднюється відповідно до вимог Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою правління НБУ від 31.12.2022 № 257.

Зауважимо, як повідомляють в "Опендатабот", державні Приватбанк та Ощадбанк заробили половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Прибутки Приватбанку зросли вдвічі, а в Ощадбанку - аж у 19 разів.

Серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк. Його прибуток цьогоріч в 1,7 рази перевищують показники 10 місяців 2021 року.

Нагадаємо, NovaPay отримала розширену ліцензію Національного банку України ще в кінці квітня, яка дозволить надавати усі передбачені законом платіжні послуги, які дозволено здійснювати в умовах воєнного стану.