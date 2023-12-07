Новий рекорд: українські банки заробили 122,7 млрд грн

122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року. Це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн. Лише 4 банки в Україні отримали збитки у розмірі 99 млн грн.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Банки заробили удвічі більше у 2023 році

За даними аналітиків, Топ-10 банків за прибутком зазнав змін: приватний Універсал банк (Монобанк), який вибув з рейтингу навесні, повернувся з рекордним прибутком, посунувши державний Укргазбанк.

Державні банки

Як повідомляють в "Опендатабот", Приватбанк та Ощадбанк заробили половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Прибутки Приватбанку зросли вдвічі, а в Ощадбанку - аж у 19 разів.

Частка прибутку державних банків складає 61%, що на 11% більше, ніж у 2021.

Іноземні банки

"Усі 14 банків з іноземним капіталом вийшли в плюс за результатами 10 місяців 2023 року. Загальний прибуток групи склав 30,43 млрд грн — в 1,6 рази більше, аніж у відповідний період 2021 року. Натомість частка іноземних банків у загальному прибутку зменшилася до 25%", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк. Його прибуток цьогоріч в 1,7 рази перевищують показники 10 місяців 2021 року.

Банки з приватним капіталом

За даними аналітиків, банки з приватним капіталом за 10 місяців 2023 збільшили свій прибуток у 1,7 рази порівняно з 2021 роком. Частка прибутку банків цієї групи цьогоріч зменшилась до 14%.

Лідером групи залишається ПУМБ із прибутком у 6,48 млрд грн, який майже вдвічі більше відповідного показника 2021 року.

Універсал банк, який входить до групи банків з приватним капіталом, отримав рекордний прибуток за жовтень — 1,7 млрд грн та зумів повернутись до топ-10 банків країни.

"Саме на ці два банки припадає майже 2/3 від прибутку групи", - підкреслили в "Опендатабот".

Змусять поділитися: податки для банків зростуть

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків.

Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада.

Документ встановлює, що для банків ставка податку на прибуток підприємств за 2023 звітний рік становитиме 50%. Окремо прописано, що нарахування та сплата податку за попередні квартали цього року за ставкою, яка діяла раніше, не вважатиметься порушенням правил нарахування.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.

За його словами, через війну банківська сфера стала надприбутковою і така тенденція спостерігатиметься ще включно до 2025 року. Це пов'язано із тим, що комерційні банки вкладають свої кошти у державні цінні папери, відомі як депозитні сертифікати НБУ. Вони є абсолютно безризиковими і приносять значну винагороду. У 2022 році облікова ставка за ними досягала 25% річних.

Джерело фото: ua.depositphotos.com