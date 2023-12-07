Новый рекорд: украинские банки заработали 122,7 млрд грн

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. Только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн. грн.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Банки заработали вдвое больше в 2023 году

По данным аналитиков, Топ-10 банков по прибыли претерпел изменения: выбывший из рейтинга весной частный Универсал банк (Монобанк) вернулся с рекордной прибылью, сдвинув государственный Укргазбанк.

Государственные банки

Как сообщают в "Опендатаботе", Приватбанк и Сбербанк заработали половину от общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Прибыли Приватбанка выросли вдвое, а в Сбербанке – аж в 19 раз.

Доля прибыли государственных банков составляет 61%, что на 11% больше, чем в 2021 году.

Иностранные банки

"Все 14 банков с иностранным капиталом вышли в плюс по результатам 10 месяцев 2023 года. Общая прибыль группы составила 30,43 млрд грн — в 1,6 раза больше, чем в соответствующий период 2021 года. Зато доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%", - отмечают в "Опендатаботе".

Там прибавляют, что среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышает показатели 10 месяцев 2021 года.

Банки с частным капиталом

По данным аналитиков, банки с частным капиталом за 10 месяцев 2023 г. увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд грн, которая почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.

Универсал банк, входящий в группу банков с частным капиталом, получил рекордную прибыль за октябрь - 1,7 млрд грн и сумел вернуться в топ-10 банков страны.

"Именно на эти два банка приходится почти 2/3 от прибыли группы", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Заставят поделиться: налоги для банков возрастут

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков .

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д во втором чтении и 21 ноября.

Документ устанавливает, что для банков ставка налога на прибыль предприятий за 2023 год отчетный год будет составлять 50%. Отдельно прописано, что начисление и уплата налога за предыдущие кварталы этого года по ранее действовавшей ставке не будет считаться нарушением правил начисления.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен .

По его словам, из-за войны банковская сфера стала сверхприбыльной и такая тенденция будет наблюдаться еще включительно до 2025 года. Это связано с тем, что коммерческие банки вкладывают свои средства в государственные ценные бумаги, известные как депозитные сертификаты НБУ. Они абсолютно безрисковы и приносят значительное вознаграждение. В 2022 году учетная ставка по ним достигала 25% годовых.

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