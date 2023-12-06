Податки для банків зростуть: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон додаткове тимчасове оподаткування банків. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9656-д.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Зазначається, що документ було повернуто до Верховної Ради з підписом очільника держави сьогодні, 6 грудня.

Додаткові податки для банків: що передбачається

Верховна Рада підтримала законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада. Він набрав 229 голосів "за".

Документ встановлює, що для банків ставка податку на прибуток підприємств за 2023 звітний рік становитиме 50%. Окремо прописано, що нарахування та сплата податку за попередні квартали цього року за ставкою, яка діяла раніше, не вважатиметься порушенням правил нарахування.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.

За його словами, через війну банківська сфера стала надприбутковою і така тенденція спостерігатиметься ще включно до 2025 року. Це пов'язано із тим, що комерційні банки вкладають свої кошти у державні цінні папери, відомі як депозитні сертифікати НБУ. Вони є абсолютно безризиковими і приносять значну винагороду. У 2022 році облікова ставка за ними досягала 25% річних.