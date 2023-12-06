- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
Податки для банків зростуть: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон додаткове тимчасове оподаткування банків. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9656-д.
Зазначається, що документ було повернуто до Верховної Ради з підписом очільника держави сьогодні, 6 грудня.
Додаткові податки для банків: що передбачається
Верховна Рада підтримала законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада. Він набрав 229 голосів "за".
Документ встановлює, що для банків ставка податку на прибуток підприємств за 2023 звітний рік становитиме 50%. Окремо прописано, що нарахування та сплата податку за попередні квартали цього року за ставкою, яка діяла раніше, не вважатиметься порушенням правил нарахування.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.
За його словами, через війну банківська сфера стала надприбутковою і така тенденція спостерігатиметься ще включно до 2025 року. Це пов'язано із тим, що комерційні банки вкладають свої кошти у державні цінні папери, відомі як депозитні сертифікати НБУ. Вони є абсолютно безризиковими і приносять значну винагороду. У 2022 році облікова ставка за ними досягала 25% річних.