Закон про відновлення податкових перевірок підписано

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Про це 5 грудня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, очікується, що закон набуде чинності 7 грудня.

Зауважимо, що в картці відповідного законопроєкту 10016-д поки що не вказано інформацію про підписання президентом.

Перевірки бізнесу: рішення Ради

Мораторій на проведення податкових перевірок було запроваджено після початку повномасштабної агресії РФ проти України. Однак Міжнародний валютний фонд вимагав відновити їх для ухвалення рішення щодо чергового траншу.

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про повернення довоєнних податків, однак перед голосуванням із документа виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу. Проєкт передбачив відновлення перевірок лише для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

У жовтні парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про повернення документальних планових перевірок для тих платників, які за 2021 рік мали:

вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

річний дохід у понад 10 млн грн, а загальну суму витрат – понад 75% суми такого доходу.

Ці зміни мали почати діяти з 1 листопада, однак до цієї дати Рада не розглянула проєкт у другому читанні.

Врешті законопроєкт ухвалили 9 листопада, передбачивши відновлення перевірок із 1 грудня. При цьому мораторій для ФОПів першої та другої груп зберегли до зими 2024 року.

Однак президент не підписав закон до 1 грудня (документ на підпис йому направили 27 листопада), тому зміни на той момент не набули чинності.