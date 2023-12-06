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Налоги для банков возрастут: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков. Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта №9656-д.
Отмечается, что документ был возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства сегодня, 6 декабря.
Дополнительные налоги для банков: что предполагается
Верховная Рада поддержала законопроект №9656-д во втором чтении и в целом 21 ноября. Он набрал 229 голосов "за".
Документ устанавливает, что для банков ставка налога на прибыль предприятий за 2023 год отчетный год будет составлять 50%. Отдельно прописано, что начисление и уплата налога за предыдущие кварталы этого года по ставке, действовавшей ранее, не будет считаться нарушением правил начисления.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.
По его словам, из-за войны банковская сфера стала сверхприбыльной и такая тенденция будет наблюдаться еще включительно до 2025 года. Это связано с тем, что коммерческие банки вкладывают свои средства в государственные ценные бумаги, известные как депозитные сертификаты НБУ. Они абсолютно безрисковы и приносят значительное вознаграждение. В 2022 году учетная ставка по ним достигала 25% годовых.