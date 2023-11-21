Рада установила налог на прибыль банков за 2023 год в 50%

Верховная Рада приняла закон, вводящий дополнительное временное налогообложение банков, в частности по ставке 50% за текущий год. За соответствующий законопроект №9656-д во втором чтении и в целом проголосовали 229 депутатов.

Ни один депутат не проголосовал против, однако 26 воздержались (в частности, все - во фракциях "Европейская солидарность" и "Батькивщина", которые не дали ни одного голоса "за"). Еще 75 нардепов из зарегистрировавшихся на заседании голосование проигнорировали.

Как отметил в Telegram-канале первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос"), финальный текст документа был изменен.

Сделано это было, по его словам, по настоянию Международного валютного фонда, Министерства финансов и Национального банка Украины: норма о дополнительном налогообложении банков должна быть в обновленном меморандуме между Украиной и МВФ, который ожидается в середине декабря.

Новый закон устанавливает, что для банков ставка налога на прибыль предприятий за 2023 год отчетный год будет составлять 50%. Отдельно прописано, что начисление и уплата налога за предыдущие кварталы этого года по действовавшей ранее ставке нарушением правил начисления считаться не будет.

В последующие годы (с 2024) будет действовать ставка в 25%. Как указал Железняк, по расчетам Минфина, нововведение принесет только за 2023 год 24-25 миллиардов гривен, а в последующие годы – по 6-7 миллиардов в год.

Отметим, что версия законопроекта к первому чтению предполагала, что банки будут применять ставку налога на прибыль предприятий в размере 36% и только в 2024 и 2025 годах.

Кроме того, Рада 271 голосом приняла в целом проект закона №9307 об урегулировании вопросов растаможивания товаров, конфискованных Нацагентством по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), в режиме транзита.

"В этих законопроектах приняты правки о продлении на следующий год освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ничего видения. Это было в законе №9656-д и №9307", - указал Железняк, который также является соавтором последнего.

Напомним, что Рада освободила от уплаты пошлины и НДС импорт антидроновых ружей, тепловизионных монокуляров с инфракрасным детектором и бинокуляров с функцией дальномера 28 июля этого года.

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