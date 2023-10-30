Депутаты предлагают увеличить ставку налогообложения банков. Почему это не очень удачная идея

19 октября 2023 г. Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в подраздел 4 раздела ХХ «Переходных положений» Налогового кодекса Украины об особенностях налогообложения банков» (регистр. № 9656-д от 29 сентября 2023 года).

Указанным законопроектом законодатель предложил увеличить ставку налогообложения банков с 18% до 36% на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Изменения мотивированы тем, что сверхприбыли банков, полученные ими по результатам трех кварталов 2023 года, не являются результатом повышения производительности банковского сектора, а полученные банками вследствие существенных изменений экономической среды.

Так, прибыль банков за восемь месяцев 2023 года составила 95 млрд грн, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года (8,4 млрд грн), и более чем вдвое больше исторического рекорда в 45,6 млрд грн в «довоенном»» аналогичном периоде.

Локомотивом роста доходности банков явился рост процентных доходов банков на 49% (до 195,41 млрд грн), поскольку банки зарабатывают на вкладах в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ Минфина. Совокупная доля процентных доходов от них с мая 2023 более 50%. В В среднем банки сейчас зарабатывают 12 млрд грн в месяц.

Следует отметить, что увеличивая ставку налогообложения, законодатель оставляет неизменной налогооблагаемую базу. То есть, по проекту, налогообложению подлежит вся прибыль банковских учреждений вместо предложенных ранее процентных доходов банков .

С одной стороны, в условиях военного положения указанная норма усматривается справедливой с учетом необходимости наполнения государственного бюджета для финансирования военных расходов. Идея такого налогообложения сейчас целесообразна ввиду того, что банки по сути удачно использовали ситуацию. При этом объемы активных операций за первую половину 2023 года изменились не существенно, поскольку банки, в основном, в условиях военного положения выбирают рискориентированный подход и другие, альтернативные, источники доходов, чем кредитование.

Как уже отмечалось выше, норма повышенного налогообложения будет действовать временно – два года. Вместе с этим, достоверно неизвестно, будут ли эти сверхдоходы иметь место в 2024-2026 годах. Однако уплачивать двойной налог банки будут обязаны.

Более того, в течение 2023 года стресс-тестирование от Национального банка прошла только треть банков (20 банков), что не дает полного видения ситуации по стрессоустойчивости всей банковской системы.

Следует также учесть большой объем проблемных кредитов банков (NPL) в 2023 году. Так, по данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2023 г. доля неработающих кредитов в банковском секторе составляла 38,5% и, учитывая войну и сложную экономическую ситуацию в стране, она будет только расти.

То есть увеличение налоговой нагрузки в предложенном периоде налогообложения может негативно повлиять на развитие банковского сектора в указанном периоде и снизить инвестиционную привлекательность банковской системы.

При этом достаточно ожидаемой может быть реакция банковской системы на такие изменения. Банки будут пытаться уменьшить налоговую нагрузку доступными им законными методами. А именно, дополнительная налоговая нагрузка, предложенная инициаторами законопроекта, может лечь на плечи клиентов посредством установления дополнительных тарифов или увеличения комиссионного вознаграждения.

Следует также отметить, что более 50% банковской системы Украины – это государственные банки. То есть большая часть чистой прибыли из-за выплаты дивидендов (обычно это 90% от чистой прибыли) в любом случае направляется государству. И поэтому размер ставки налогообложения прибыли в данном случае не оказывает существенного влияния на пополнение бюджета.

Таким образом, подытоживая изложенное, усматривается, что идея по установлению двойной ставки налогообложения для банков на будущий период, несмотря на полученные сверхприбыли в текущем периоде, может не дать желаемого результата и оказать негативное влияние на банковскую систему в будущем.