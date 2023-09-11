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Если под давлением МВФ Украина пойдет на введение дополнительных налогов, то начнут с банков
На сегодняшний день в Минфине не предусматривается в ближайшее время изменение налоговой системы, говорить о повышении налогов не приходится, отметил министр финансов Сергей Марченко 11 сентября на EBA Global Outlook: Новая экономика Украины. Впрочем, если с МВФ таки появятся дискуссии о введении дополнительного налогообложения, то, прежде всего, такими налогами обложат банки.
"Есть несколько идей, которые мы активно обсуждаем. Есть один сектор, который достаточно прибыльный, где доходность была искусственно созданной. Банки. И поэтому у нас есть опасения, что если у нас появятся дискуссии относительно дополнительного налогообложения с МВФ, то может идти речь как раз об этом секторе, который получает сверхдоходы", – заявил министр.
Однако, по его словам, это будут крайние меры, если у государства не хватит внешнего финансирования. "Мы заканчиваем этот год достаточно уверенно. Я надеюсь, что мы сможем выполнить все наши обязательства. В первую очередь, это касается выполнения обязательств перед сектором безопасности. Он – ключевой. Это – ключевые расходы бюджета. Сейчас они полностью финансируются", – отметил. он.
Марченко также подчеркнул, что в ближайшее время Минфин выйдет с изменениями в бюджет, где будут увеличивать расходы на сектор безопасности и обороны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"О перспективах на 2024 год. Это будет год сложный. Мы предусматриваем также достаточно высокие расходы на безопасность и оборону. И я не считаю, что эти расходы в следующем году могут быть снижены. Я – не колдун. На следующий год, чтобы иметь уверенность, нужно закладывать достаточно существенный потенциал расходов на сектор безопасности и обороны", – сказал министр.
Прежде правительство должно согласовать с МВФ второй перечень программы фонда, который будет в ближайшее время - в октябре. То есть, Киев должен выполнить взятые на себя обязательства. И нужно, чтобы МВФ оценил выполнение Киевом этих обязательств.
"Это критически важно, потому что это для всех других партнеров будет признаком, что Украина движется в правильном направлении. И они будут готовы и дальше помогать нам фактически финансировать нашу страну. Мы живем в реалиях, когда половина бюджета финансируется за счет внешних партнеров. Поэтому вызвать доверие сегодня очень важно", – акцентирует министр.
Если у международных партнеров будет хоть какое-то сомнение, что предоставленные средства используются не по назначению или банально разворовываются, Украина может многое потерять. Поэтому вектор реформ в государстве основополагающий. Вопреки тому, что в Украине война никто не снимает с нее ответственности за необходимые изменения. В частности – и в антикоррупционных мерах, совершенствовании судебной системы и усилении права собственности.
"МВФ – это ключевое. Далее – переговоры с нашими европейскими коллегами. Сейчас активно обсуждается четырехлетняя программа поддержки Украины. Это – беспрецедентная программа. Если в этом году мы получаем макрофинансовую помощь, имеющую ограниченный характер (это в основном кредитная программа, хоть и на льготных) условиях), то Ukrainian Facility предполагает долгосрочный характер взаимодействия с европейскими партнерами", – отметил Марченко.
Далее основные партнеры Украины – США, без поддержки которых будет крайне тяжело.
"У США есть политический контекст дискуссий о поддержке Украины. Надеюсь, они смогут найти достаточно аргументов на то, почему поддержка Украины сейчас важна для всего цивилизованного мира. Мы в свою очередь предоставляем им соответствующие аргументы, которые позволяют им давать аргументы Конгрессу. Мы надеемся, что как на 2023 год, так и на 2024 США будут вместе с нами», – обращает внимание министр.
Кроме этого, напоминает Марченко, в контексте помощи Украине следует отметить правительства Японии, Канады, Великобритании и, возможно, Норвегии. "Это все в перспективе позволяет нам сказать, что потенциально мы можем профинансировать бюджет в следующем году. Если за счет внешних ресурсов мы бюджет не сможем профинансировать, большое внимание будет уделяться внутреннему рынку, а он, как известно, ограничен", – пояснил глава Минфина.
Напомним, что недавно глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев с рядом коллег уже предложил обложить банки дополнительным налогом (законопроект № 9656, который уже предоставлен для ознакомления депутатам). В среде экспертов и практикующих банкиров такая инициатива вызвала резкую критику.