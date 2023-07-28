Рада звільнила від мита та ПДВ антидронові рушниці та високотехнологічні тепловізори

Верховна Рада України підтримала законопроєкти №9467 та №9468. Документи, зокрема, передбачають звільнення від мита та ПДВ антидронові рушниці та високотехнологічні тепловізори.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Уточнюємо, що документи підтримали 294 та 301 відповідно.

Законопроєкти передбачають звільнення від податку на додану вартість тепловізійних біноклів, монокулярів та бінокулярів, приладів нічного бачення (біноклі та монокуляри), що класифікуються у товарних підкатегоріях 8525 89 00 10, 8525 89 00 90 згідно з УКТ ЗЕД та далекомірів, що класифікуються у товарній позиції 9015 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Також додали до пільги на звільнення від ПДВ та мита антидронові рушниці.

Законопроєкт №9467 вносить необхідні змінити до пункту 32 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, а №9468 — до Митного кодексу. Тепер їх має підписати президент.

Ввезення в Україну самих дронів уже відбувається без мита і ПДВ – президент України підписав відповідний закон у лютому 2023 року. Документ поширюється також на тепловізори, прилади нічного бачення та рації.

Крім того, на час воєнного стану від ПДВ і мита звільняють імпорт складових БПЛА, які ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту дронів. Такими складовими є матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі.

А в березні уряд спростив імпорт військових товарів і комплектуючих для безпілотників. Завдяки цьому виробникам дронів не треба отримувати висновок від Служби безпеки України.