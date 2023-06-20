Зеленський підписав закони про ввезення складових безпілотників без мита і ПДВ

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на підтримку виробництва дронів в Україні. Дані про підписання розміщені в картках законопроєктів №9275 і №9276 .

Документи передбачають внесення змін в Податковий та Митний кодекси.

Як зазначив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, на час воєнного стану від ПДВ і мита звільняють імпорт складових БПЛА, які ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту дронів. Такими складовими є матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі.

Фірма, яка ввезла їх, повинна звітувати про використання товарів. Якщо воно буде нецільовим, підприємство повинно буде доплатити митні платежі, від яких його було звільнено, та сплатити пеню.

Закони набудуть чинності з 22 червня.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкти №9275 і №9276 у цілому 29 травня.

Ввезення в Україну самих дронів уже відбувається без мита і ПДВ – президент України підписав відповідний закон у лютому 2023 року. Документ поширюється також на тепловізори, прилади нічного бачення та рації.

А в березні уряд спростив імпорт військових товарів і комплектуючих для безпілотників. Завдяки цьому виробникам дронів не треба отримувати висновок від Служби безпеки України.