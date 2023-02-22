Зеленський підписав закони про ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій без мита і ПДВ

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які спрощують ввезення коптерів, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій на територію України.

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Про це йдеться у картках законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Документи встановлюють, що на період дії воєнного стану в Україні, але не більш як до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України БпЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічного бачення.

Нагадаємо, Верховна Рада України 6 лютого схвалила законопроєкти №8360 та №8361-д, які передбачають звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій.