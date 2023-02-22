Зеленский подписал законы о ввозе беспилотников, тепловизоров и раций без пошлины и НДС

Президент Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие ввоз коптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций на территорию Украины.

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Об этом говорится в карточках законопроектов на сайте Верховной Рады.

Документы устанавливают, что на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ночного видения.

Напомним, Верховная Рада Украины 6 февраля одобрила законопроекты №8360 и №8361-д, предусматривающие освобождение от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций.