В Украине отменили пошлины и НДС на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций

Верховная Рада Украины 6 февраля одобрила законопроекты №8360 и №8361-д, предусматривающие освобождение от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций.

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Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект №8360 поддержал 331 нардеп, №8361-д – 326.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, оба документа предусматривают освобождение от НДС и ввозной пошлины беспилотные летательные аппараты. Согласно положениям законопроекта №8361-д это также касается беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), прицелов, тепловизионных биноклей, средств связи с функцией шифрования, средств спутниковой связи и тактической медицины.

"Также возможность экспресс-отправок и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями. Это честь помогать вам и быть автором одного из законов", - прокомментировал один из авторов документов нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, в ноябре Кабмин освободил импорт генераторов и обогревателей от уплаты ввозной пошлины и НДС. Следующим логическим решением стало принятие Радой, а затем подписание президентом законопроектов №8196 и №8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

Нормы документов предусматривают, что украинцы смогут хранить до 2 тыс литров горючего без лицензии. Хранение больших объемов разрешается при подаче декларации в Государственную налоговую службу. Лимит повысили, потому что гражданам нужно больше горючего для генераторов.

Кроме того, под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутникового доступа в интернет (Starlink).

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