В Україні скасували мита та ПДВ на ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій

Верховна Рада України 6 лютого схвалила законопроєкти №8360 та №8361-д, які передбачають звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій.

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Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроєкт №8360 підтримав 331 нардеп, №8361-д — 326.

За словами спікера парламенту Руслан Стефанчука, обидва документи передбачають звільнення від ПДВ та ввізного мита безпілотні літальні апарати. Згідно з положеннями законопроєкту №8361-д, це також стосується безпілотних літальних апаратів (БПЛА), прицілів, тепловізійних біноклів, засобів зв’язку з функцією шифрування, засобів супутникового зв’язку та тактичної медицини.

"Також можливість експрес-відправок та зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями. Це честь допомагати вам і бути автором одного з законів", — прокоментував один із авторів документів Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін звільнив імпорт генераторів та обігрівачів від сплати ввізного мита та ПДВ. Наступним логічним рішення стало ухвалення Радою, а потім підписання президентом законопроєктів №8196 та №8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України.

Поміж іншого, норми документів передбачають, що українці зможуть зберігати до 2 тис літрів пального без ліцензії. Зберігання більших обсягів дозволяється за умови подання декларації до Державної податкової служби. Ліміт підвищили, бо громадянам потрібно більше пального для генераторів.

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