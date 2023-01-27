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"Ловці шахедів" вже захищають українські енергетичні об‘єкти від дронів (ВІДЕО)
В Україні вже встановлені 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
""Ловці шахедів" вже в Україні. Захищають енергетичні об‘єкти від російських дронів. Все завдяки збору, який організували monobank Олега Гороховського, Ігор Лаченков та UNITED24", - зазначив Федоров.
За його словами, наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони", - підкреслив міністр.
Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.
Федоров також опублікував відео навчання операторів систем протидії ворожим безпілотникам на полігоні.
"Забезпечуємо захист енергетичних обʼєктів країни завдяки вашій допомозі. Дякую кожному", - наголосив Федоров.
Зазначимо, збір коштів на системи протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 відкрили в Україні 14 жовтня.
Метою було зібрати 100 мільйонів, але завдяки космічній підтримці українців менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень.