"Ловці шахедів" вже захищають українські енергетичні об‘єкти від дронів (ВІДЕО)

В Україні вже встановлені 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

""Ловці шахедів" вже в Україні. Захищають енергетичні об‘єкти від російських дронів. Все завдяки збору, який організували monobank Олега Гороховського, Ігор Лаченков та UNITED24", - зазначив Федоров.

За його словами, наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам.

"Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони", - підкреслив міністр.

Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

Федоров також опублікував відео навчання операторів систем протидії ворожим безпілотникам на полігоні.

"Забезпечуємо захист енергетичних обʼєктів країни завдяки вашій допомозі. Дякую кожному", - наголосив Федоров.

Зазначимо, збір коштів на системи протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 відкрили в Україні 14 жовтня.

Метою було зібрати 100 мільйонів, але завдяки космічній підтримці українців менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень.