"Ловцы шахедов" уже защищают украинские энергетические объекты от дронов (ВИДЕО)

В Украине уже установлено 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Ловцы шахедов" уже в Украине. Защищают энергетические объекты от российских дронов. Все благодаря сбору, который организовали monobank Олега Гороховского, Игорь Лаченков и UNITED24", - отметил Федоров.

По его словам, в настоящее время закупили 6 систем противодействия вражеским беспилотникам.

"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает выявлять и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны", - подчеркнул министр.

Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники.

Федоров также опубликовал видео обучение операторов систем противодействия вражеским беспилотникам на полигоне.

"Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому", - подчеркнул Федоров.

Отметим, сбор средств на системы противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136 был открыт в Украине 14 октября .

Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря космической поддержке украинцев менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен.