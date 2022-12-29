В Україні можна буде зберігати без ліцензій до 2 тисяч літрів пального: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський 29 грудня підписав законопроєкти №8196 та №8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які Верховна Рада підтримала 13 грудня. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Поміж іншого, норми документів передбачають, що українці зможуть зберігати до 2 тис літрів пального без ліцензії. Зберігання більших обсягів дозволяється за умови подання декларації до Державної податкової служби. Ліміт підвищили, бо громадянам потрібно більше пального для генераторів.

Крім того, закони звільнили технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита на ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.

Саме законопроєкт №8197 передбачає короткострокові податкові та митні пільги для відновлення енергетичної інфраструктури: на законодавчому рівні скасовуються податки на ввезення генераторів та іншого подібного обладнання, а також Starlink. У тому числі для фізичними особами. Норма буде діяти до травня 2023.

Таке звільнення розповсюдили і для поштових та експрес-відправлень.

В свою чергу уряд раніше спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити продаж генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.