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Рада дозволила зберігати без ліцензій до 2 тисяч літрів пального для генераторів
Ця норма передбачена законопроєктом №8196, який 13 грудня було підтримано 331 депутатом.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Так, депутати Верховної Ради підтримали надання можливості зберігати пальне без ліцензії обсягом до 2 тисяч літрів.
Зберігання більших обсягів дозволяється за умови подання декларації до Державної податкової служби.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також депутати підтримали законопроєкт №8197, який передбачає короткострокові податкові та митні пільги для відновлення енергетичної інфраструктури: на законодавчому рівні скасовуються податки на ввезення генераторів та іншого подібного обладнання, а також Starlink.
Нагадаємо, що раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до народних депутатів із закликом відмінити на період військового стану ліцензії на зберігання палива для власних потреб у будь-якій тарі з огляду на масове використання генераторів.