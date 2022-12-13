Рада дозволила зберігати без ліцензій до 2 тисяч літрів пального для генераторів

Ця норма передбачена законопроєктом №8196, який 13 грудня було підтримано 331 депутатом.

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Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Так, депутати Верховної Ради підтримали надання можливості зберігати пальне без ліцензії обсягом до 2 тисяч літрів.

Зберігання більших обсягів дозволяється за умови подання декларації до Державної податкової служби.

Також депутати підтримали законопроєкт №8197, який передбачає короткострокові податкові та митні пільги для відновлення енергетичної інфраструктури: на законодавчому рівні скасовуються податки на ввезення генераторів та іншого подібного обладнання, а також Starlink.

Нагадаємо, що раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до народних депутатів із закликом відмінити на період військового стану ліцензії на зберігання палива для власних потреб у будь-якій тарі з огляду на масове використання генераторів.