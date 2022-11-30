АМКУ рекомендує повернути державний контроль за обігом палива

Антимонопольний комітет рекомендує Кабінету міністрів повернути державний контроль за обігом пального в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що після дефіциту пального на роздрібному ринку навесні 2022 року, відомство розпочало два дослідження. Перше – пов’язане із виявленням причин та чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації пального. Друге – зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року.

"Предмет вказаних досліджень є комплексним та стосується як дій суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на всіх ланках обороту пального, так і умов функціонування ринків. Зокрема, залежність динаміки зміни роздрібних цін на пальне та обсягів реалізації від попиту на ринку, реальної наявності товару, а також, що не менш важливо - від заходів державного регулювання та контролю, які діяли або скасовувались протягом досліджуваного періоду", - зазначають в АМКУ.

Відомство виявило ряд проблем щодо функціонування ринку протягом 2022 року, а саме:

- жоден державний орган та держава в цілому не володіє повною та достовірною інформацією про обіг пального в Україні;

- держава не може прогнозувати та планувати дії на ринку пального у зв’язку із відсутністю вказаної інформації та є залежною від учасників ринків пального;

- суб’єкти господарювання – учасники ринків пального, розуміючи безконтрольність ринку, можуть вчиняти дії, законність яких важко перевірити.

"В умовах ситуації, яка склалась в країні, АМКУ впевнений, що держава повинна мати вплив на ринок, в тому числі здійснювати заходи, направлені на запобігання дефіциту. Ведення балансів, звітність ДССУ або внесення даних в СЕА РПСЕ не ущемляє вільну ринкову поведінку добросовісних суб’єктів господарювання, а лише дозволяє державі мати об’єктивну інформацію про стан ринку з метою запобігання можливим проблемам", - підкреслюють в АМКУ.

Тому АМКУ прийняв рішення надати КМУ наступні пропозиції:

Визначити орган державної влади та покласти на нього повноваження щодо складання та ведення фактичних та прогнозних балансів попиту та пропозиції пального на відповідному ринку для недопущення виникнення дефіциту. Ініціювати внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування. Надати доручення Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України щодо невідкладного виконання вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 638 "Деякі питання здійснення публічних закупівель нафтопродуктів в умовах воєнного стану з метою зменшення їх дефіциту на внутрішньому ринку".

Зазначимо, як повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, на сьогоднішній день на українських АЗС вистачає палива, а попит не настільки великий.

Раніше засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін висловив переконання, що найближчі три тижні Україна може зіштовхнутися з гострою нестачею пального. За його словами, перебої з поставками пального в Україну можуть бути викликані через нестачу палива в Польщі, котра є одним з головних напрямків поставок для українських трейдерів.