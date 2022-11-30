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АМКУ рекомендує повернути державний контроль за обігом палива
Антимонопольний комітет рекомендує Кабінету міністрів повернути державний контроль за обігом пального в Україні.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що після дефіциту пального на роздрібному ринку навесні 2022 року, відомство розпочало два дослідження. Перше – пов’язане із виявленням причин та чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації пального. Друге – зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року.
"Предмет вказаних досліджень є комплексним та стосується як дій суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на всіх ланках обороту пального, так і умов функціонування ринків. Зокрема, залежність динаміки зміни роздрібних цін на пальне та обсягів реалізації від попиту на ринку, реальної наявності товару, а також, що не менш важливо - від заходів державного регулювання та контролю, які діяли або скасовувались протягом досліджуваного періоду", - зазначають в АМКУ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відомство виявило ряд проблем щодо функціонування ринку протягом 2022 року, а саме:
- жоден державний орган та держава в цілому не володіє повною та достовірною інформацією про обіг пального в Україні;
- держава не може прогнозувати та планувати дії на ринку пального у зв’язку із відсутністю вказаної інформації та є залежною від учасників ринків пального;
- суб’єкти господарювання – учасники ринків пального, розуміючи безконтрольність ринку, можуть вчиняти дії, законність яких важко перевірити.
"В умовах ситуації, яка склалась в країні, АМКУ впевнений, що держава повинна мати вплив на ринок, в тому числі здійснювати заходи, направлені на запобігання дефіциту. Ведення балансів, звітність ДССУ або внесення даних в СЕА РПСЕ не ущемляє вільну ринкову поведінку добросовісних суб’єктів господарювання, а лише дозволяє державі мати об’єктивну інформацію про стан ринку з метою запобігання можливим проблемам", - підкреслюють в АМКУ.
Тому АМКУ прийняв рішення надати КМУ наступні пропозиції:
- Визначити орган державної влади та покласти на нього повноваження щодо складання та ведення фактичних та прогнозних балансів попиту та пропозиції пального на відповідному ринку для недопущення виникнення дефіциту.
- Ініціювати внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування.
- Надати доручення Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України щодо невідкладного виконання вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 638 "Деякі питання здійснення публічних закупівель нафтопродуктів в умовах воєнного стану з метою зменшення їх дефіциту на внутрішньому ринку".
Зазначимо, як повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, на сьогоднішній день на українських АЗС вистачає палива, а попит не настільки великий.
Раніше засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін висловив переконання, що найближчі три тижні Україна може зіштовхнутися з гострою нестачею пального. За його словами, перебої з поставками пального в Україну можуть бути викликані через нестачу палива в Польщі, котра є одним з головних напрямків поставок для українських трейдерів.