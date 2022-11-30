АМКУ рекомендует вернуть государственный контроль за оборотом топлива

Антимонопольный комитет рекомендует Кабинету министров вернуть государственный контроль за оборотом топлива в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что после дефицита горючего на розничном рынке весной 2022 года ведомство приступило к двум исследованиям. Первое связано с выявлением причин и факторов, повлиявших на ограничение предложения на рынке розничной реализации горючего. Второе – с установлением цен на топливо в течение 2022 года.

"Предмет указанных исследований является комплексным и касается как действий субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на всех звеньях оборота горючего, так и условий функционирования рынков. В частности, зависимость динамики изменения розничных цен на топливо и объемов реализации спроса на рынке, реального наличия товара, а также, что не менее важно - от мер государственного регулирования и контроля, которые действовали или отменялись в течение исследуемого периода", - отмечают в АМКУ.

Ведомство выявило ряд проблем по функционированию рынка в течение 2022 года, а именно:

- ни один государственный орган и государство в целом не владеют полной и достоверной информацией об обращении топлива в Украине;

- государство не может прогнозировать и планировать действия на рынке горючего в связи с отсутствием указанной информации и зависит от участников рынков горючего;

- субъекты хозяйствования – участники рынков горючего, понимая бесконтрольность рынка, могут совершать действия, законность которых трудно проверить.

"В условиях сложившейся в стране ситуации, АМКУ уверен, что государство должно иметь влияние на рынок, в том числе осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение дефицита. Ведение балансов, отчетность ГССУ или внесение данных в СЕА РПСЕ не ущемляет свободное рыночное поведение добросовестных субъектов хозяйствования, а только позволяет государству иметь объективную информацию о состоянии рынка с целью предотвращения возможных проблем", - подчеркивают в АМКУ.

Поэтому АМКУ принял решение предоставить КМУ следующие предложения:

Определить орган государственной власти и возложить на него полномочия по сложению и ведению фактических и прогнозных балансов спроса и предложения горючего на соответствующем рынке для недопущения возникновения дефицита. Инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно восстановления представления электронных документов, содержащих данные о фактических остатках горючего и объеме обращения горючего, регистрации в соответствующих реестрах налоговых или акцизных накладных, расчетов корректировки. Предоставить поручение Министерству экономики Украины, Министерству финансов Украины и Министерству инфраструктуры Украины относительно безотлагательного выполнения требований пункта 4 постановления Кабинета Министров Украины от 27 мая 2022 № 638 "Некоторые вопросы осуществления публичных закупок нефтепродуктов в условиях военного положения с целью уменьшения их дефицита на внутреннем рынке" .

Отметим, как сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, на сегодняшний день на украинских АЗС хватает топлива, а спрос не столь велик.

Ранее основатель группы "Прайм" Дмитрий Левшкин выразил убеждение, что в ближайшие три недели Украина может столкнуться с острой нехваткой горючего. По его словам, перебои с поставками горючего в Украину могут быть вызваны из-за нехватки топлива в Польше, которая является одним из главных направлений поставок для украинских трейдеров.