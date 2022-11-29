В Україні достатньо палива, кризи як такої немає, – Сергій Куюн

На сьогоднішній день на українських АЗС вистачає палива, а попит не настільки великий, повідомив директор у Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, який провів, аби зрозуміти ситуацію, власний експеримент і об'їхав заправки на трасі Київ-Бориспіль.

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"Доповідаю: всі станції, а це понад 10 об’єктів різних брендів, працюють. Половина з них були взагалі без машин, навіть на "Сокарі" біло порожньо. Як завжди, більш людно, але без черг, було на ОККО", – повідомив він.

За його словами, на стелах АЗС повний асортимент пального.

"У ринку занадто багато стимулів для нарощування постачань й це вже відбувається. Це ж справжня вдача отримати додаткові обсяги реалізації у зазвичай "мертвий" сезон!" – додав він.

Куюн визнає, що в Україні наразі прослідковується зростання закупівельної, оптової ціни, бо з метою нарощення прибутку "наші закордонні контрагенти тримають руку на пульсі й тут". Через це відбувається невелике зростання роздрібних цін, яке зумовлено також зростанням витрат на використання генераторів.

Втім, він запевняє, що для якихось трагічних коливань немає жодних підстав.

"Іронія долі в тому, що на зовнішньому ринку ціна падає, а у нас через труднощі із постачанням – зростає. Сподіваюсь, ми це зменшення відчуємо за тиждень-другий", – дав прогноз голова А-95.

Нагадаємо, нещодавно засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін висловив переконання, що найближчі три тижні Україна може зіштовхнутися з гострою нестачею пального. За його словами, перебої з поставками пального в Україну можуть бути викликані через нестачу палива в Польщі, котра є одним з головних напрямків поставок для українських трейдерів.

Також трейдери не можуть купити пальне великими партіями та завезти його через дунайські порти.