В Украине достаточно топлива, кризиса как такового нет, – Сергей Куюн

На сегодняшний день на украинских АЗС хватает топлива, а спрос не столь велик, сообщил директор у Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, который провел, чтобы понять ситуацию, собственный эксперимент, объехав заправки на трассе Киев-Борисполь.

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"Докладываю: все станции, а это более 10 объектов разных брендов, работают. Половина из них были вообще без машин, даже на "Сокаре" бело пусто. Как всегда, более людно, но без очередей, было на ОККО", – сообщил он.

По его словам, на стелах АЗС полный ассортимент горючего.

"У рынка слишком много стимулов для наращивания поставок и это уже происходит. Это же настоящая удача получить дополнительные объемы реализации в обычно "мертвый" сезон!" – добавил он.

Куюн признает, что в Украине сейчас наблюдается рост закупочной, оптовой цены, потому что с целью наращивания прибыли "наши зарубежные контрагенты держат руку на пульсе и здесь". Поэтому происходит небольшой рост розничных цен, который обусловлен также ростом затрат на использование генераторов.

Впрочем, он уверяет, что для трагических колебаний нет никаких оснований.

"Ирония судьбы в том, что на внешнем рынке цена падает, а у нас из-за трудностей со снабжением – растет. Надеюсь, мы это уменьшение ощутим за неделю-другую", – дал прогноз глава А-95.

Напомним, недавно основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин выразил убеждение, что ближайшие три недели Украина может столкнуться с острой нехваткой горючего. По его словам, перебои с поставками горючего в Украину могут быть вызваны из-за нехватки топлива в Польше, которая является одним из главных направлений поставок для украинских трейдеров.

Также трейдеры не могут купить горючее большими партиями и завезти его через дунайские порты.