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Рада разрешила хранить без лицензий до 2 тысяч литров топлива для генераторов
Эта норма предусмотрена законопроектом №8196, который 13 декабря был поддержан 331 депутатом.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Так, депутаты Верховной Рады поддержали предоставление возможности хранить топливо без лицензии объемом до 2 тысяч литров.
Хранение больших объемов разрешается при подаче декларации в Государственную налоговую службу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также депутаты поддержали законопроект №8197, предусматривающий краткосрочные налоговые и таможенные льготы для восстановления энергетической инфраструктуры: на законодательном уровне отменяются налоги на ввоз генераторов и другого подобного оборудования, а также Starlink .
Напомним, что ранее Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к народным депутатам с призывом отменить на период военного положения лицензии на хранение топлива для собственных нужд в любой таре, учитывая массовое использование генераторов.