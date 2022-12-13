Рада разрешила хранить без лицензий до 2 тысяч литров топлива для генераторов

Эта норма предусмотрена законопроектом №8196, который 13 декабря был поддержан 331 депутатом.

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Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Так, депутаты Верховной Рады поддержали предоставление возможности хранить топливо без лицензии объемом до 2 тысяч литров.

Хранение больших объемов разрешается при подаче декларации в Государственную налоговую службу.

Также депутаты поддержали законопроект №8197, предусматривающий краткосрочные налоговые и таможенные льготы для восстановления энергетической инфраструктуры: на законодательном уровне отменяются налоги на ввоз генераторов и другого подобного оборудования, а также Starlink .

Напомним, что ранее Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к народным депутатам с призывом отменить на период военного положения лицензии на хранение топлива для собственных нужд в любой таре, учитывая массовое использование генераторов.