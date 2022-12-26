Поставки палива в Україну залишаються рекордно високими. Попит на пальне падає перед новорічними святами

Поставки палива в Україну в останній декаді грудня залишалися рекордно високими. В очікуванні новорічних свят в країні падає об'єм споживання пального, разом з цим в попит на пальне в січні буде вищим ніж у минулі роки.

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Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що в очікуванні новорічних свят в Україні суттєво знизились об'єми реалізації пального. На самі свята об'єми впадуть ще більше, однак у січні споживання буде вищим ніж в аналогічні періоди минулих років.

"Ми очікуємо, що січень буде більш активним ніж минулі роки. Свят як таких не буде, вже з 2 січня почнеться робота. Роботи в перевізників зараз багато, потрібно вивозити зерно", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що через католицьке Різдво митниці окремих європейських країн не працюють з 24 по 27 грудня, тому обсяг поставок пального в ці дні дещо знизився. Разом з цим поставки в грудні залишаються рекордно високими.

"Минулого місяця постачання палива було рекордним. Але немає розуміння за рахунок чого відбувається споживання такого обсягу пального. Частину об'єму безумовно взяли на себе генератори, але це не ті обсяги, які були у жнива", - говорить експерт.

Він зазначає, що аграрії вже в грудні почали запасати пальне на весняні польові роботи. Разом з цим ціни на пальне залишаються стабільними. Однак експерт очікує зниження різкого зниження цін на дизельне пальне найближчим часом.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 54 56 29,99 WOG 54 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 50,98 55,48 29,48 БРСМ-Нафта 51,99 54,99 28,59

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ