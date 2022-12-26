Поставки топлива в Украину остаются рекордно высокими. Спрос на горючее падает перед новогодними праздниками

Поставки топлива в Украину в последней декаде декабря оставались рекордно высокими. В ожидании новогодних праздников в стране падает объем потребления горючего, вместе с этим в спрос на горючее в январе будет выше, чем в прошлые годы.

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Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что в ожидании новогодних праздников в Украине существенно снизились объемы реализации горючего. На сами праздники объемы упадут еще больше, однако в январе потребление будет выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет.

"Мы ожидаем, что январь будет более активным, чем в прошлые годы. Праздников как таковых не будет, уже со 2 января начнется работа. Работы у перевозчиков сейчас много, нужно вывозить зерно", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что из-за католического Рождества таможни отдельных европейских стран не работают с 24 по 27 декабря, поэтому объем поставок горючего в эти дни несколько снизился. При этом поставки в январе остаются рекордно высокими.

"В прошлом месяце поставка топлива была рекордной. Но нет понимания за счет чего происходит потребление такого объема горючего. Часть объема безусловно взяли на себя генераторы, но это не те объемы, которые были в жатву", - говорит эксперт.

Он отмечает, что аграрии уже в январе начали запасать горючее на весенние полевые работы. При этом цены на топливо остаются стабильными. Однако эксперт ожидает снижения резкого снижения цен на дизельное топливо в ближайшее время.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 54 56 29,99 WOG 54 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 50,98 55,48 29,48 БРСМ-Нефть 51,99 54,99 28,59

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев