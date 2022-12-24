Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Україна отримала від ЄС понад тисячу генераторів в 2022 році

Україна отримала від ЄС понад тисячу генераторів в 2022 році

Євросоюз в 2022 році передав Україні тисячу одиниць електрогенераторів, щоб допомогти впоратися з труднощами, що виникли внаслідок російських атак, спрямованих на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це у Twitter 24 грудня повідомив єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.

"Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали Україні понад 1000 електрогенераторів. Через Механізм цивільного захисту ЄС в країну доправлено майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги", — зазначив єврокомісар.

Тільки минулого тижня Єврокомісія передала Україні 40 потужних генераторів із надзвичайних резервів Механізму цивільного захисту ЄС. Кожна така енергетична установка потужністю 220 kVA (176 кВт) може забезпечувати енергією лікарню.

Раніше Уряд спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити продаж генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.

Відомо, що станом на середину грудня малі та середні українські підприємці вже імпортували пів мільйона малопотужних генераторів.

Автор:
Віта Молодан