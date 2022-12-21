Українці зможуть безкоштово отримати енергозберігаючі LED-лампи на "Укрпошті"

З нового року кожен повнолітній українець зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. І в такий спосіб зробить свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України.

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Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія. Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції", - зазначила Свириденко.

За її словами, заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз. Уряд України працює над тим, щоб усі процедури з боку ЄС були завершені до кінця року і вже у січні програма стартувала.

Програма реалізовуватиметься через "Укрпошту", а її механізм буде максимально спрощено. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення "Укрпошти" та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних.

"Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатись цією можливістю", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила на міжнародній конференції з підтримки України в Парижі, що Євросоюз закупить близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.