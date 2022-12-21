Украинцы смогут бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы на "Укрпочте"

С нового года каждый совершеннолетний украинец сможет бесплатно получить 5 светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания. И таким образом внесет свой вклад в помощь энергетикам по балансировке электросистемы Украины.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сейчас, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, нам приходится внедрять различные, в том числе нетрадиционные, меры по энергоэффективности. Простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это очень существенная экономия .Для сравнения: замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу целого реактора атомной электростанции", - отметила Свириденко.

По ее словам, замену 30 млн. лампочек профинансирует Европейский Союз. Правительство Украины работает над тем, чтобы все процедуры со стороны ЕС были завершены до конца года, и уже в январе программа стартовала.

Программа будет реализовываться через "Укрпочту", а ее механизм будет максимально упрощен. Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку, прийти в отделение "Укрпочты" и обменять 5 ламп старого образца на 5 новых светодиодных.

"Мы сделаем программу достаточно длинной для того, чтобы все граждане Украины, желающие заменить лампочки, могли воспользоваться этой возможностью", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила на международной конференции по поддержке Украины в Париже, что Евросоюз закупит около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.