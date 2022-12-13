- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Європарламент профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України
Про необхідність такої підтримки заявив президент Зеленський.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Так, Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів LED-ламп для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України", – написала вона.
Глава Єврокомісії додала, що коли 50 мільйонів таких ламп від партнерів буде доставлено в Україну, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що США відправили Україні першу партію енергетичного обладнання.