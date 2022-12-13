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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Європарламент профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України

Європарламент профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України

Про необхідність такої підтримки заявив президент Зеленський.

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Так, Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів LED-ламп для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України", – написала вона.

Глава Єврокомісії додала, що коли 50 мільйонів таких ламп від партнерів буде доставлено в Україну, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

Нагадаємо, що США відправили Україні першу партію енергетичного обладнання.