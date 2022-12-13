Європарламент профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України

Про необхідність такої підтримки заявив президент Зеленський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів LED-ламп для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України", – написала вона.

Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.



Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції!



У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями. https://t.co/nLa7Bv4pRd pic.twitter.com/EbZjiS3G9t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2022

Глава Єврокомісії додала, що коли 50 мільйонів таких ламп від партнерів буде доставлено в Україну, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

Нагадаємо, що США відправили Україні першу партію енергетичного обладнання.